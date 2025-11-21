В самом сухом и жарком месте в мире неожиданно стало сыро: четверть годовых осадков выпала за день

Исследователи только что обнаружили, что в самом сухом и жарком месте на Земле стало довольно сыро. Наблюдение показывает, что всего за один день здесь выпало 25% годовой нормы осадков.

Национальный парк Долина Смерти, в Фернес-Крик, где расположена одна из автоматизированных метеостанций парка, считается самым сухим местом в Северной Америке и самым жарким местом на Земле. Однако в последнее время здесь было довольно дождливо — в конце прошлой недели мощная атмосферная река обрушила на регион, в том числе и на Долину Смерти, экстремальное количество осадков, пишет IFLScience.

Наблюдения указывают на то, что 15 ноября на территории Долины Смерти выпало 1,52 сантиметра осадков. Это может показаться не таким уж масштабным ливнем, однако не для чрезвычайно жаркого региона, который также считается одним из самых сухих в мире.

Отметим, что Фернес-Крик — самое сухое место в Северной Америке, а также самое жаркое место на Земле. В прошлом году ученые зафиксировали здесь самое жаркое лето за всю историю наблюдений, когда температура достигла 54°C. Для сравнения, это всего на пару градусов ниже самой высокой зарегистрированной температуры в мире — невероятных 56,7 °C, зафиксированных в Фернес-Крик в 1913 году.

Таким образом, даже миллиметр дождя — это нечто невероятное в этом месте. Фактически, по словам ученых, всего за один день в Национальном парке Долина Смерти выпало около 25% среднегодового количества осадков. Это привело к наводнению, к которому 18 ноября добавились новые дожди, в результате чего несколько дорог по всему парку в настоящее время закрыты.

Однако сильные дожди в этом максимально засушливом ландшафте также могут принести настоящие природные чудеса, и нет места чище, чем обширная солончаковая равнина впадины Бэдуотер. Например, в 2023 году ураган Хиллари обрушил на Долину Смерти годовую норму осадков за один день, превратив впадину во временное озеро.

По словам ученых, озеро Мэнли должно было пересохнуть, однако в феврале 2024 года атмосферная река выпала в Долине Смерти за три дня, после чего вода хлынула в бассейн и снова наполнила озеро. Впрочем, в конце концов озеро все же исчезло, но на пике своей глубины по нему даже можно было кататься на лодках.

Ученые отмечают, что в других районах Южной Калифорнии количество осадков, выпавших из атмосферной реки на прошлой неделе, побило рекорды, установленные штормом 15 ноября 1965 года в нескольких местах. По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Адама Розера, сред них Сан-Диего, Санта-Ана, Риверсайд и Палм-Спрингс, где в прошлую субботу выпало 2,74 сантиметра осадков, что значительно превзошло 60-летний рекорд в 0,71 сантиметра.

По словам профессора Колумбийской климатической школы Минфана Тина, Калифорния идеально расположена для атмосферных рек, поскольку внетропические циклоны, формирующиеся над северной частью Тихого океана, могут использовать теплый тропический воздух. Более того, при правильном расположении атмосферные реки способны переносить большое количество водяного пара из тропиков к побережью Калифорнии.

К слову, именно эти атмосферные реки, в том числе и "Ананасовый экспресс", обеспечивают от 30% до 50% годового количества осадков на западном побережье. Это может быть благом, поскольку способствует водоснабжению. Однако последнее разрушительное наводнение, вызванное циклоном, показало, что эти осадки также могут стать и настоящим проклятием.

