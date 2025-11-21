У найсухішому і найспекотнішому місці у світі несподівано стало сиро: чверть річних опадів випала за день

Дослідники щойно виявили, що в найсухішому і найспекотнішому місці на Землі стало доволі сиро. Спостереження показує, що всього за один день тут випало 25% річної норми опадів.

Національний парк Долина Смерті, у Фернес-Крік, де розташована одна з автоматизованих метеостанцій парку, вважається найсухішим місцем у Північній Америці та найспекотнішим місцем на Землі. Однак останнім часом тут було доволі дощитиме — наприкінці минулого тижня потужна атмосферна річка обрушила на регіон, зокрема й на Долину Смерті, екстремальну кількість опадів, пише IFLScience.

Спостереження вказують на те, що 15 листопада на території Долини Смерті випало 1,52 сантиметра опадів. Це може здатися не такою вже й масштабною зливою, проте не для надзвичайно спекотного регіону, який також вважається одним із найсухіших у світі.

Зазначимо, що Фернес-Крік — найсухіше місце в Північній Америці, а також найспекотніше місце на Землі. Минулого року вчені зафіксували тут найспекотніше літо за всю історію спостережень, коли температура сягнула 54°C. Для порівняння, це всього на кілька градусів нижче за найвищу зареєстровану температуру у світі — неймовірні 56,7 °C, зафіксовані у Фернес-Крік 1913 року.

Таким чином, навіть міліметр дощу — це щось неймовірне в цьому місці. Фактично, за словами вчених, лише за один день у Національному парку Долина Смерті випало близько 25% середньорічної кількості опадів. Це призвело до повені, до якої 18 листопада додалися нові дощі, внаслідок чого кілька доріг по всьому парку наразі закриті.

Однак сильні дощі в цьому максимально посушливому ландшафті також можуть принести справжні природні дива, і немає місця чистішого, ніж велика солончакова рівнина западини Бедуотер. Наприклад, 2023 року ураган Гілларі обрушив на Долину Смерті річну норму опадів за один день, перетворивши западину на тимчасове озеро.

За словами вчених, озеро Менлі мало пересохнути, проте в лютому 2024 року атмосферна річка випала в Долині Смерті за три дні, після чого вода ринула до басейну і знову наповнила озеро. Утім, зрештою озеро все ж зникло, але на піку своєї глибини по ньому навіть можна було кататися на човнах.

Учені зазначають, що в інших районах Південної Каліфорнії кількість опадів, що випали з атмосферної річки минулого тижня, побила рекорди, встановлені штормом 15 листопада 1965 року в кількох місцях. За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Адама Розера, серед них Сан-Дієго, Санта-Ана, Ріверсайд і Палм-Спрінгс, де минулої суботи випало 2,74 сантиметра опадів, що значно перевершило 60-річний рекорд у 0,71 сантиметра.

За словами професора Колумбійської кліматичної школи Мінфана Тіна, Каліфорнія ідеально розташована для атмосферних річок, оскільки позатропічні циклони, що формуються над північною частиною Тихого океану, можуть використовувати тепле тропічне повітря. Ба більше, при правильному розташуванні атмосферні річки здатні переносити велику кількість водяної пари з тропіків до узбережжя Каліфорнії.

До слова, саме ці атмосферні річки, зокрема й "Ананасовий експрес", забезпечують від 30% до 50% річної кількості опадів на західному узбережжі. Це може бути благом, оскільки сприяє водопостачанню. Однак остання руйнівна повінь, спричинена циклоном, показала, що ці опади також можуть стати й справжнім прокляттям.

