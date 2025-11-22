Неожиданный долгожитель планеты: 9 месяцев выживали в космосе, а затем успешно размножились на Земле

В современном мире мох едва ли рассматривается в качестве инструмента в области поиска жизни и колонизации других планет. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что мы похоже недооценили этого великого долгожителя и его способности.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что споры мха размножились после девяти месяцев на Международной космической станции (МКС). Это заявление звучит еще более впечатляюще, когда узнаешь, что они все это время находились снаружи, подвергаясь непосредственному воздействию космоса, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что одноклеточные организмы и раньше демонстрировали такую способность, наземное растение впервые продемонстрировало такие способности к выживанию. Если человечество хочет выйти за пределы собственной планеты, нам придется взять с собой множество различных форм жизни.

Відео дня

Увы, космос негостеприимен, а потому опасен для видов, которые эволюционировали под надежной защитой атмосферы. В своих путешествиях люди могут заключить своих спутников в те же металлические стены, в которых держим себя, но тем, кто надеется на новый дом на Марсе или за его пределами, понадобится что-то, способное пережить космические условия по прибытии.

Не секрет, что до того, как на планете появились деревья и папоротники, на планете доминировали крошечные моховые леса. Если они были первопроходцами, вероятно, они способны на это и на других планетах.

В новом исследовании профессор Томомити Фудзита из Университета Хоккайдо с коллегами подвергли споры расползающегося земляного мха (Physcomitrium patens) некоторым из основных опасностей космоса в лабораторных условиях. Образцы пережили экстремальные температуры, ультрафиолетовое излучение и вакуум, а затем ученые подвергли их реальным условиям открытого космоса: астронавты на МКС прикрепляли споры земляного мха к внешней стороне станции в течение 283 дней.

Большинство живых организмов, в том числе людей, не способны выжить даже короткое время в космическом вакууме. Однако споры мха сохранили свою жизнеспособность после девяти месяцев прямого воздействия. По словам профессора Фудзита, это убедительное доказательство того, что жизнь, развившаяся на нашей планете, обладает на клеточном уровне внутренними механизмами, позволяющими ей выживать в условиях космоса.

На этот эксперимент ученых вдохновила способность мха выживать там, где не может выжить практически ничто другое, в том числе в Гималаях и Антарктиде. Доставка образцов на МКС невероятно дорога, а потому ученые изначально сузили круг задач, протестировав ювенильный мох и клетки расплода, которые растение производит в условиях стресса, а также спорофиты.

Результаты указывают на то, что спорофиты могут пережить любые космические воздействия, прохождение всего жизненного цикла гораздо сложнее. По словам профессора Фудзита, ультрафиолетового излучения, эквивалентного получаемому в космосе, было достаточно, чтобы уничтожить все ювенильные мхи; некоторые из испытанных группой температур также оказались смертельными. Клетки расплода чувствовали себя лучше, но одно только ультрафиолетовое излучение убило 70% из них.

Мох не только выжил в открытом космосе, но и смог размновжиться на Земле Фото: IFLScience

Исследователи ожидали, что воздействие совокупности космических факторов, в том числе вакуума, космической радиации, экстремальных колебаний температуры и микрогравитации, нанесет гораздо больший ущерб, чем любое воздействие в отдельности. Команда обнаружила, что поскольку споры выдержали все испытания, а именно от 196°C до 55°C и ультрафиолетовое излучение интенсивностью 10 000 джоулей на квадратный метр, они были признаны достойными финального испытания.

Профессор Фудзита отмечает, что они с коллегами ожидали практически нулевой выживаемости, однако результат оказался противоположным: большинство спор на самом деле выжили. Результаты показывают, что 86% спор, отправленных в космос, действительно проросли; среди тех, что были защищены от ультрафиолета, этот показатель вырос до 97%. Впрочем, ученые признают, что они проверяли лишь способность к прорастанию, а не наличие каких-либо долгосрочных последствий путешествия.

Основываясь на наблюдаемых показателях выживаемости, ученые оценивают, что достаточное количество спор может выжить в космосе примерно около 15 лет, чтобы создать моховой сад на новом месте. Однако ученые предупреждают, что данное исследование является лишь предварительной оценкой.

Ученые связывают успех спор с особенностями структуры, которую мох образует вокруг них и которая, помимо прочего, поглощает ультрафиолетовое излучение. Они предполагают, что это наследие тех времен, когда мхи вышли из воды 500 миллионов лет назад и стали первыми наземными организмами

Напомним, ранее мы писали о колонизации Марса: выяснилось, какой земной организм поможет людям выжить на планете.

Ранее Фокус писал о том, что Луну помог создать близкий сосед Земли: что обнаружили ученые.