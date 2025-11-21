Плавают, ходят и даже летают: змеи на самом деле умеют не только ползать

Исследователи раскрыли секрет того, как на самом деле передвигаются змеи. Наблюдения показывают, что эти рептилии на самом деле способны не только ползать, но также плавать, ходить колесом и даже летать.

Все, кто когда-либо видел змею, замечал, как эти рептилии грациозно скользят по поверхности, словно по волшебству. Известно, что рептилии передвигаются, координируя работу сотен мышц, которые соединены с позвонками, ребрами и кожей. Другими словами, когда змея движется, она буквально тренирует свое тело, пишет Popular Science.

Как ползают змеи

Однако, по словам биолога и доцента кафедры экологии, эволюции и биологии организмов Университета Брауна Джессики Тингл, не только мышцы играют важную роль в перемещении змей. Кожа также играет свою роль: у большинства змей на брюшных чешуйках есть невидимые нам пальцеобразные выступы. Фактически, они создают необходимое трение, позволяющее им плавно скользить вперед, не сползая назад или вбок.

Когда мы говорим о змеях в движении, мы, как правило, представляем себе классическое S-образное скользящее движение. Биологи называют это "боковой волной". По словам Тингл, все около 4000 известных видов змей способны двигаться таким образом. На неровных поверхностях их тела также могут подниматься и опускаться, чтобы преодолевать неровности. Но скольжение на самом деле лишь один из инструментов в арсенале движений змей.

Движутся подобно аккордеону

По словам Тинг, помимо скольжения, у змей есть минимум около дюжины других способов передвижения. На самом деле большинство змей способны совершать класс движений, известных как "гармошка", включающие в себя многократное сжимание и вытягивание тела, подобно аккордеону.

Змеи могут использовать этот прием, похожий на гармошку, чтобы протиснуться через узкий туннель, взобраться на ствол или проползти вдоль ветки.

Движутся боком или по прямой

Тингл отмечает, что некоторые виды змей также могут использовать другие необычные способы передвижения, например, прямолинейное и боковое движение. При прямолинейном движении змея держит позвоночник прямо и использует мышцы живота, чтобы плавно продвигаться вперед. Это полезный способ для змей ориентироваться в ограниченном пространстве.

При боковом движении змеи поднимают части тела вверх и вперед, двигаясь более или менее боком. При боковом движении змеи поднимают части тела вверх и вперед, двигаясь более или менее боком. Гремучая змея-боководка (Crotalus cerastes) и гадюка Перингея (Bitis peringueyi) могут развивать скорость до 29 километров в час.

По словам Тингл, похоже, только некоторые виды используют прямолинейные или боковые движения, но, учитывая, что мы очень мало знаем о многих из примерно 4000 видов, сложно сказать, насколько уникальны или широко распространены эти движения.

Плавают, летают и даже крутят "колесо"

Предыдущие исследования также показали, что змеи довольно хорошо плавают, а некоторые даже являются мастерами рытья нор. Кроме того, некоторые виды способны на разные штуки, например, планируют между высокими деревьями в тропическом лесу.

Отметим, что змей группы Chrysopelea обычно называют летающими змеями. Рептилии используют особую технику: распрямляют тело перед прыжком и виляют им в воздухе, чтобы плавно планировать.

Например, коричневые древесные змеи на Гуааме используют "лассо", чтобы карабкаться по гладким столбам. Змея обвивает свое тело, образуя лассо, обхватывая шест, и использует небольшие боковые изгибы внутри петли, чтобы переместить тело вверх, что позволяет ей дотянуться до добычи на верхушках деревьев — возможно, это объясняет, почему эти змеи стали причиной вымирания десяти видов местных птиц.

Любопытно, что два вида из Юго-Восточной Азии, Xenophidion schaeferi и Pseudorabdion longiceps, были замечены совершающих "колесо" — змеи буквально катились как колесо. Ученые считают, что змеи используют эту тактику. Чтобы напугать или сбить с толку хищников.

Как змеи атакуют добычу

Помимо движений, которые перемещают змей из точки А в точку Б, существует еще одна форма движения, которую змеи используют, когда голодны или находятся под угрозой: бросок. Такого рода атака начинается с того, что змея плотно сворачивается, а затем молниеносно выбрасывает голову вперед.

Исследование, проведенное в 2016 году показало, что гремучие змеи и другие виды нападают всего за 48-84 миллисекунды. Для сравнения, нам требуется около 200 миллисекунд, чтобы моргнуть, а млекопитающим требуется от 60 до 395 миллисекунд, чтобы начать движение в случае неожиданности. Таким образом, змеи нападают быстрее, чем добыча успевает что-либо понять.

