Плавають, ходять і навіть літають: змії насправді вміють не тільки повзати

Дослідники розкрили секрет того, як насправді пересуваються змії. Спостереження показують, що ці рептилії насправді здатні не тільки повзати, а й плавати, ходити колесом і навіть літати.

Усі, хто коли-небудь бачив змію, помічав, як ці рептилії граційно ковзають поверхнею, немов за помахом чарівної палички. Відомо, що рептилії пересуваються, координуючи роботу сотень м'язів, які з'єднані з хребцями, ребрами й шкірою. Іншими словами, коли змія рухається, вона буквально тренує своє тіло, пише Popular Science.

Як повзають змії

Однак, за словами біологині й доцентки кафедри екології, еволюції та біології організмів Університету Брауна Джессіки Тінгл, не тільки м'язи відіграють важливу роль у переміщенні змій. Шкіра також відіграє свою роль: у більшості змій на черевних лусочках є невидимі нам пальцеподібні виступи. Фактично, вони створюють необхідне тертя, що дає їм змогу плавно ковзати вперед, не сповзаючи назад або убік.

Коли ми говоримо про змій у русі, ми, як правило, уявляємо собі класичний S-подібний ковзний рух. Біологи називають це "бічною хвилею". За словами Тінгл, всі близько 4000 відомих видів змій здатні рухатися таким чином. На нерівних поверхнях їхні тіла також можуть підійматися й опускатися, щоб долати нерівності. Але ковзання насправді лише один з інструментів в арсеналі рухів змій.

Рухаються подібно до акордеона

За словами Тінг, крім ковзання, у змій є мінімум близько дюжини інших способів пересування. Насправді більшість змій здатні здійснювати клас рухів, відомих як "гармошка", що містить багаторазове стискання і витягування тіла, подібно акордеону.

Змії можуть використовувати цей прийом, схожий на гармошку, щоб протиснутися через вузький тунель, піднятися на стовбур або проповзти вздовж гілки.

Рухаються боком або по прямій

Тінгл зазначає, що деякі види змій також можуть використовувати інші незвичайні способи пересування, наприклад, прямолінійний і бічний рух. При прямолінійному русі змія тримає хребет прямо і використовує м'язи живота, щоб плавно просуватися вперед. Це корисний спосіб для змій орієнтуватися в обмеженому просторі.

Під час бічного руху змії підіймають частини тіла вгору і вперед, рухаючись більш-менш боком. При бічному русі змії підіймають частини тіла вгору і вперед, рухаючись більш-менш боком. Гримуча змія-боководка (Crotalus cerastes) і гадюка Перінгея (Bitis peringueyi) можуть розвивати швидкість до 29 кілометрів на годину.

За словами Тінгл схоже тільки деякі види використовують прямолінійні або бічні рухи, але, з огляду на те, що ми дуже мало знаємо про багато хто з приблизно 4000 видів, складно сказати, наскільки унікальні або широко поширені ці рухи.

Плавають, літають і навіть крутять "колесо"

Попередні дослідження також показали, що змії досить добре плавають, а деякі навіть є майстрами риття нір. Крім того, деякі види здатні на різні штуки, наприклад, планують між високими деревами в тропічному лісі.

Зазначимо, що змій групи Chrysopelea зазвичай називають зміями, що літають. Рептилії використовують особливу техніку: розпрямляють тіло перед стрибком і виляють ним у повітрі, щоб плавно планувати.

Наприклад, коричневі деревні змії на Гуаамі використовують "ласо", щоб дертися по гладких стовпах. Змія обвиває своє тіло, утворюючи ласо, обхоплюючи жердину, і використовує невеликі бічні вигини всередині петлі, щоб перемістити тіло вгору, що дозволяє їй дотягнутися до здобичі на верхівках дерев — можливо, це пояснює, чому ці змії стали причиною вимирання десяти видів місцевих птахів.

Цікаво, що два види з Південно-Східної Азії, Xenophidion schaeferi й Pseudorabdion longiceps, були помічені як такі, що здійснюють "колесо" — змії буквально котилися як колесо. Вчені вважають, що змії використовують цю тактику. Щоб налякати або збити з пантелику хижаків.

Як змії атакують здобич

Крім рухів, які переміщують змій з точки А в точку Б, існує ще одна форма руху, яку змії використовують, коли голодні або перебувають під загрозою: кидок. Такого роду атака починається з того, що змія щільно згортається, а потім блискавично викидає голову вперед.

Дослідження, проведене у 2016 році, показало, що гримучі змії та інші види нападають лише за 48-84 мілісекунди. Для порівняння, нам потрібно близько 200 мілісекунд, щоб моргнути, а ссавцям потрібно від 60 до 395 мілісекунд, щоб почати рух у разі несподіванки. Таким чином, змії нападають швидше, ніж здобич встигає що-небудь зрозуміти.

