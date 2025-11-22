Львы умеют издавать два типа устрашающего рыка: новое открытие ученых (видео)

Рык льва, несомненно, один из самых устрашающих звуков во всем животном мире, который разносится на несколько километров. Но оказалось, что львы умеют рычать по-разному.

Об этом говорят исследователи из Эксетерского университета, которые обнаружили совершенно новый тип рычания у африканских львов, пишет Daily Mail.

Львиный рев имеет особенности

Львы, которых заслуженно называют "королями джунглей", славятся своим громким ревом, чрезвычайно громким и устрашающим, который можно услышать на расстоянии до 8 км.

Однако с помощью искусственного интеллекта исследователи смогли идентифицировать второй тип рева, который они назвали "промежуточным рыком".

Джонатан Гроукотт, ведущий автор исследования, в интервью объяснил: "Этот громкий, сложный и изогнутый по тону рев. Промежуточный рев отличается тем, что представляет собой более плоский звук с меньшими вариациями. За громким ревом всегда будет следовать промежуточный рев".

Відео дня

Хотя львы больше всего известны своим громовым рычанием, были также зафиксированы их стоны и хрюканье.

В своем новом исследовании команда решила выяснить, издают ли львы какие-либо другие различимые звуки.

Львиный рев слышен на расстоянии многих километров

Исследователи направились в национальный парк Ньерере в Танзании, где, по оценкам, обитает от 1700 до 6900 особей львов.

На 64 станциях они установили фотоловушки, которые фиксировали львиный рев, а потом записи пропустили через инструмент искусственного интеллекта.

Это подтвердило их подозрения — помимо громкого рыка и других привычных звуков, львы издают также и промежуточный рык.

"Оба рева присутствуют в одном рыке, так что это не тот случай, когда один рев используется в одной ситуации, а другой — в другой. Но это важный элемент поведения. Этот звук не только служит сигналом для других львов в их прайде о том, где они могут находиться, но и может быть использована для обозначения территориальных границ для недружелюбных львов", — пояснил Гроукотт.

Что касается коммуникативных различий между двумя ревами, то тут исследователи пока не пришли к единому мнению.

"Давно считалось, что рычание львов может передавать информацию о размере прайда, возрасте или отдельной особи", — добавил Гроукотт.

В то время как предыдущие исследования основывались на человеческом ухе, этот подход на основе искусственного интеллекта упрощает процесс акустического мониторинга.

Это делает его не только более доступным, но и более надежным по сравнению с традиционными методами.

"До сих пор идентификация этих звуков во многом зависела от экспертных оценок, что могло привести к человеческому фактору. Наш новый подход с использованием ИИ обещает более точный и менее субъективный мониторинг, что имеет решающее значение для защитников природы, работающих над защитой сокращающейся популяции львов", — пояснил Гроукотт.

Исследователи надеются, что результаты исследования не только расскажут нам больше о вокализации львов, но и "изменят подходы к мониторингу и сохранению дикой природы".

Ученые до сих пор не знают, почему львы рычат

Например, инструмент искусственного интеллекта настолько точен, что может различать отдельных львов, что упрощает для специалистов по охране природы оценку размера популяции.

"Львиный рык не просто символичен — это уникальная характеристика, которую можно использовать для оценки численности популяции и мониторинга отдельных особей", — считаю ученые.

Что мы знаем о львах

Современные львы, относящиеся к семейству кошачьих, впервые появились в Южной и Восточной Африке, прежде чем разделились на две группы.

Львы - это "короли джунглей" Фото: Caters news

Один из них сейчас обитает в Восточной и Южной Африке, а другой включает львов в Западной Африке и Индии.

Как и многие другие животные, львы-самцы значительно крупнее и тяжелее самок: средний вес самца составляет около 189 кг, а самки —126 кг.

Самый тяжелый зарегистрированный самец льва был замечен в Кении и весил 272 кг.

Самая тяжелая самка, найденная в Южной Африке, весила гораздо меньше: 152 кг.

Это тяжелее, чем вес более 50 домашних кошек, вместе взятых.

У львов есть три типа зубов: резцы, используемые для захвата и разрывания мяса; клыки, используемые для разрывания кожи и отрывания мяса; хищные зубы действуют как ножницы для резки мяса.

Львы могут раскрывать пасть на ширину до 28 см, что обеспечивает им один из самых больших укусов в мире животных.

Лапы льва похожи на лапы домашней кошки: на передних лапах по пять пальцев, а на задних — по четыре.

У львов втяжные когти, длина которых может достигать 38 мм. Пятый палец на передней лапе оснащен так называемым когтем смерти, который действует как большой палец, удерживая добычу во время еды.

Львята рождаются с сероватой шерстяной шерстью, с темными пятнами, покрывающими большую часть спины, ног и морды, которые служат камуфляжем.

Львята рождаются с пятнышками Фото: Metro

В возрасте 12–14 месяцев у детенышей-самцов начинает отрастать более длинная шерсть на груди и шее.

Это начало их гривы, которая не вырастет как следует, пока им не исполнится два года.

Львята рождаются слепыми и начинают открывать глаза только в возрасте трех-четырех дней.

Сначала их глаза имеют серо-голубой цвет, а к двум-трем месяцам начинают менять цвет на оранжево-коричневый.

У львов есть пахучие железы вокруг подбородка, губ, щек, усов, хвоста и между пальцами лап.

Эти железы вырабатывают маслянистое вещество, которое помогает сохранить мех здоровым и водонепроницаемым.

Если вы когда-нибудь увидите изображение льва, кривящего верхнюю губу и корчащего смешную рожицу, скорее всего, он использует небольшую область на небе, которая позволяет улавливать запахи в воздухе.

Львицы гораздо меньше львов, но не менее смертносны Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Показывая зубы и высовывая язык, львы способны уловить запах и определить, исходит ли он от чего-то съедобного.

У львов также хороший слух, и они могут поворачивать уши в разных направлениях, чтобы слышать звуки вокруг себя. Они способны слышать свою добычу на расстоянии мили 1,6 км.

Напомним, недавно в Хмельницком видели льва, который гулял по улицам.

А в Чаде заметили львицу из популяции, которая уже много лет считалась вымершей.