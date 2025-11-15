"Он агрессивный!": в Хмельницком заметили льва, который разгуливает по дворам (видео)
В сети появилось видео, на котором лев гуляет по Хмельницкому. Накануне сообщалось о побеге двух львов из местного реабилитационного центра для диких животных.
Кадры со львом, гуляющим по вечернему Хмельницкому, обнародовал местный Telegram-канал.
Сообщается, что сбежавшего льва заметили в районе торгово-развлекательного центра WoodMall во дворе местных жителей.Важно
"По состоянию на сейчас его так и не нашли. Будьте осторожны. Он агрессивный! Если кто-то его видел, пишите нам в бот", — говорится в публикации.
Авторы публикации отметили, что достоверность видео не подтверждена. Не исключено, что кадры мог сгенерировать искусственный интеллект.
Напомним, из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком сбежали два льва. По словам директора центра, неизвестные взломали замки на дверях вольера. Сейчас одного льва уже нашли, а другого продолжают искать.
Фокус также сообщал, что в оккупированном Крыму на владельца известного крымского парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. Животные атаковали мужчину во время кормления, в результате чего он получил серьезные ранения в области шеи.