"Он агрессивный!": в Хмельницком заметили льва, который разгуливает по дворам (видео)

В сети появилось видео, на котором лев гуляет по Хмельницкому. Накануне сообщалось о побеге двух львов из местного реабилитационного центра для диких животных.

Кадры со львом, гуляющим по вечернему Хмельницкому, обнародовал местный Telegram-канал.

Лев гуляет по Хмельницкому

Сообщается, что сбежавшего льва заметили в районе торгово-развлекательного центра WoodMall во дворе местных жителей.

"По состоянию на сейчас его так и не нашли. Будьте осторожны. Он агрессивный! Если кто-то его видел, пишите нам в бот", — говорится в публикации.

Авторы публикации отметили, что достоверность видео не подтверждена. Не исключено, что кадры мог сгенерировать искусственный интеллект.

Напомним, из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком сбежали два льва. По словам директора центра, неизвестные взломали замки на дверях вольера. Сейчас одного льва уже нашли, а другого продолжают искать.

Фокус также сообщал, что в оккупированном Крыму на владельца известного крымского парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. Животные атаковали мужчину во время кормления, в результате чего он получил серьезные ранения в области шеи.