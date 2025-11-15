"Він агресивний!": у Хмельницькому помітили лева, що розгулює дворами (відео)
В мережі з’явилося відео, на якому лев гуляє по Хмельницькому. Напередодні повідомлялося про втечу двох левів з місцевого реабілітаційного центру для диких тварин.
Кадри з левом, що гуляє по вечірньому Хмельницькому, оприлюднив місцевий Telegram-канал.
Повідомляється, що лева-втікача помітили в районі торгово-розважального центру WoodMall в дворі місцевих жителів.
"Станом на зараз його так і не знайшли. Будьте обережні. Він агресивний! Якщо хтось його бачив, пишіть нам в бот", — йдеться в публікації.
Автори публікації наголосили, що достовірність відео не підтверджена. Не виключено, що кадри міг згенерувати штучний інтелект.
Нагадаємо, з реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому втекли два леви. За словами директора центру, невідомі зламали замки на дверях вольєра. Наразі одного лева вже знайшли, а іншого продовжують шукати.
Фокус також повідомляв, що в окупованому Криму на власника відомого кримського парку "Тайган" Олега Зубкова напали леви. Тварини атакували чоловіка під час годування, в результаті чого він зазнав серйозних поранень в області шиї.