"Він агресивний!": у Хмельницькому помітили лева, що розгулює дворами (відео)

В мережі з’явилося відео, на якому лев гуляє по Хмельницькому. Напередодні повідомлялося про втечу двох левів з місцевого реабілітаційного центру для диких тварин.

Кадри з левом, що гуляє по вечірньому Хмельницькому, оприлюднив місцевий Telegram-канал.

Повідомляється, що лева-втікача помітили в районі торгово-розважального центру WoodMall в дворі місцевих жителів.

"Станом на зараз його так і не знайшли. Будьте обережні. Він агресивний! Якщо хтось його бачив, пишіть нам в бот", — йдеться в публікації.

Автори публікації наголосили, що достовірність відео не підтверджена. Не виключено, що кадри міг згенерувати штучний інтелект.

Нагадаємо, з реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому втекли два леви. За словами директора центру, невідомі зламали замки на дверях вольєра. Наразі одного лева вже знайшли, а іншого продовжують шукати.

Фокус також повідомляв, що в окупованому Криму на власника відомого кримського парку "Тайган" Олега Зубкова напали леви. Тварини атакували чоловіка під час годування, в результаті чого він зазнав серйозних поранень в області шиї.