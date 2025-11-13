Чоловік прийняв 13-кілограмового пітона за мотузку і мало не потрапив у пастку

50-річний Бен Хафіс вийшов перевірити курник біля свого будинку, почувши незвичайні шуми серед птахів. Він і уявити не міг, що всього за кілька секунд опиниться віч-на-віч із триметровою рептилією.

У Малайзії ранній ранок для жителя Туарна обернувся справжнім потрясінням. Чоловік опинився в небезпечній ситуації. Про це пише Daily Express.

За його словами, освітлений ліхтариком об'єкт мав вигляд старої мотузки, що згорнулася. Чоловік уже збирався відсунути її, але раптовий рух змусив серце піти в п'яти — це був сітчастий пітон, один із найдовших видів змій у світі. Відчувши присутність людини, змія проявила агресію.

Усвідомивши реальну загрозу, Бен Хафіс негайно звернувся до Сил цивільної оборони (APM). Команда округу Туаран прибула приблизно через двадцять хвилин. За словами співробітниці APM Нур Азіри Аланг, пітон ховався серед купи дерев'яних дощок, що ускладнювало захоплення.

Відео дня

Операція тривала близько десяти хвилин. Рятувальники акуратно витягли триметрову змію вагою 13 кілограмів, не заподіявши їй шкоди. О 6:52 ранку операцію було повністю завершено. Пітона випустили в природне середовище існування подалі від будинків, щоб він не становив загрози жителям.

Місцева влада нагадала, що через часті дощі та сезонні зміни дикій природі нерідко доводиться шукати укриття ближче до населених пунктів. Мешканцям рекомендують бути уважнішими під час огляду подвір'їв і господарських будівель.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка позувала біля водоспаду і не помітила, що відбувається за її спиною. Мандрівниця зі Швейцарії Джесс Мелу під час відпочинку на замбійській стороні знаменитого водоспаду Вікторія вирішила зробити гарне відео на пам'ять, але кадри обернулися несподіваним відкриттям.

Також стало відомо, що дівчина встановила камеру і застала свого собаку за несподіваним заняттям. 28-річна Меггі Адамс із Великої Британії підозрювала, що хтось щоразу п'є її чай, коли вона виходить із кімнати. Щоб з'ясувати правду, вона залишила чашку біля камери.