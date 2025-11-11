Дівчина встановила камеру і застала свою собаку за несподіваним заняттям (відео)

28-річна Меггі Адамс із Великої Британії підозрювала, що хтось щоразу п'є її чай, коли вона виходить із кімнати. Щоб з'ясувати правду, вона залишила чашку біля камери.

Пізніше британка помітила на записі свою собаку на прізвисько Манго. Відео з хитрою "крадіжкою" стало вірусним у TikTok і зібрало сотні тисяч переглядів.

На записі видно, як поки господиня сидить у кімнаті, а Манго мирно лежить на дивані. Щойно Меггі йде, собака моментально підбігає до столу, обережно перевіряє обстановку і робить ковток із чашки з чаєм, а потім знову озирається і продовжує пити. Підпис до ролика говорить: "Підозри підтверджуються".

Адамс розповіла, що Манго є врятованою бродячою собакою змішаної породи, яку вона та її партнер Джордан Пулі підібрали в Греції. Зараз їй близько 11 років, але вона досі залишається "пустотливим дівчиськом", каже господиня. У Манго є молодша "сестра", такса на прізвисько Раскал, з якою вона нерозлучна.

Відео дня

Відео швидко набрало популярності. У коментарях люди ділилися схожими історіями і жартували про британську "любов до чаю" в домашніх тварин.

Користувачі соцмереж не стримували емоцій: хтось назвав Манго "британською королевою", інші запропонували просто заварити їй окрему чашку. Коментарі варіювалися від сміху до визнання, що багато улюбленців теж обожнюють людські напої та ласощі.

"Могло бути й гірше. Мій кіт навіть не намагається цього приховати, він просто проноситься повз мене і п'є стільки, скільки може, перш ніж я піднімаю його і прибираю з дороги, при цьому весь час підтримуючи зі мною прямий зоровий контакт", — написав один із користувачів.

