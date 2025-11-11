Девушка установила камеру и застала свою собаку за неожиданным занятием (видео)

28-летняя Мэгги Адамс из Великобритании подозревала, что кто-то каждый раз пьет ее чай, когда она выходит из комнаты. Чтобы выяснить правду, она оставила чашку у камеры.

Позже британка заметила на записи свою любопытную собаку по кличке Манго. Видео с хитрой "кражей" стало вирусным в TikTok и собрало сотни тысяч просмотров.

На записи видно, как пока хозяйка сидит в комнате, а Манго мирно лежит на диване. Как только Мэгги уходит, собачка моментально подбегает к столу, осторожно проверяет обстановку и делает глоток из чашки с чаем, а затем снова оглядывается и продолжает пить. Подпись к ролику гласит: "Подозрения подтверждаются".

Адамс рассказала, что Манго является спасенной бродячей собакой смешанной породы, которую она и ее партнер Джордан Пули подобрали в Греции. Сейчас ей около 11 лет, но она до сих пор остается "озорной девчонкой", говорит хозяйка. У Манго есть младшая "сестра", такса по кличке Раскал, с которой она неразлучна.

Видео быстро набрало популярность. В комментариях люди делились похожими историями и шутили о британской "любви к чаю" у домашних питомцев.

Пользователи соцсетей не сдерживали эмоций: кто-то назвал Манго "британской королевой", другие предложили просто заварить ей отдельную чашку. Комментарии варьировались от смеха до признания, что многие питомцы тоже обожают человеческие напитки и лакомства.

"Могло быть и хуже. Мой кот даже не пытается этого скрыть, он просто проносится мимо меня и пьет столько, сколько может, прежде чем я поднимаю его и убираю с дороги, при этом все время поддерживая со мной прямой зрительный контакт", — написал один из пользователей.

