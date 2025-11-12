Туристка позувала біля водоспаду і не помітила, що відбувається за її спиною (відео)

Мандрівниця зі Швейцарії Джесс Мелу під час відпочинку на замбійській стороні знаменитого водоспаду Вікторія вирішила зробити гарне відео на пам'ять, але кадри обернулися несподіваним відкриттям.

На відео, опублікованому дівчиною в Instagram, вона сидить на краю скелі в червоному купальнику, насолоджуючись видом на один із найвідоміших водоспадів світу.

Однак при уважному перегляді глядачі помітили щось тривожне. Позаду дівчини, лише за кілька сантиметрів від неї, з-за каміння виповзла невелика змія.

"POV: коли просто хочеш зняти миле відео зі скелі... але в Африки інші плани", — написала Джесс у підписі. Пізніше вона додала: "Якщо ви не помітили змію, подивіться на моє ліве плече. Здається, вона збиралася на мене напасти".

На щастя, дівчина зізналася, що помітила повзуче створіння вже після того, як відео було знято. Коментатори під публікацією не приховували емоцій: "Я б упав зі скелі", — написав один користувач. Інший додав: "Ти настільки красива, що навіть змія вирішила привітатися".

Джесс із гумором зазначила, що цей випадок став нагадуванням про те, що природа завжди тримає контроль, навіть у наймальовничіших місцях.

"Іноді ти просто хочеш насолодитися видом... поки природа не нагадає, хто тут головний", — написала вона.

