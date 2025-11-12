Туристка позировала у водопада и не заметила, что происходит за ее спиной (видео)
Путешественница из Швейцарии Джесс Мелу во время отдыха на замбийской стороне знаменитого водопада Виктория решила сделать красивое видео на память, но кадры обернулись неожиданным открытием.
На видео, опубликованном девушкой в Instagram, она сидит на краю скалы в красном купальнике, наслаждаясь видом на один из самых известных водопадов мира.
Однако при внимательном просмотре зрители заметили нечто тревожное. Позади девушки, всего в нескольких сантиметрах от нее, из-за камней выползла небольшая змея.
"POV: когда просто хочешь снять милое видео со скалы… но у Африки другие планы", — написала Джесс в подписи. Позже она добавила: "Если вы не заметили змею, посмотрите на мое левое плечо. Кажется, она собиралась на меня напасть".
К счастью, девушка призналась, что заметила ползучее создание уже после того, как видео было снято. Комментаторы под публикацией не скрывали эмоций: "Я бы упал со скалы", — написал один пользователь. Другой добавил: "Ты настолько красива, что даже змея решила поздороваться".
Джесс с юмором отметила, что этот случай стал напоминанием о том, что природа всегда держит контроль, даже в самых живописных местах.
"Иногда ты просто хочешь насладиться видом… пока природа не напомнит, кто здесь главный", — написала она.
Ранее Фокус сообщал, что мужчина доказал, что жить на круизном лайнере дешевле, чем снимать квартиру. Житель Флориды (США) Райан Гутридж, инженер в сфере облачных технологий, нашел способ совместить работу и путешествия.
Также стало известно, что туристы прыгали в море, спасаясь с тонущего корабля. Во время прогулки по Карибскому морю у берегов Доминиканской Республики пошел ко дну катамаран с отдыхающими. Судно начало тонуть неподалеку от залива Самана, и десяткам туристов, среди которых были и дети, пришлось прыгать в воду, чтобы спастись.