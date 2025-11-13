Мужчина принял 13-килограммового питона за веревку и чуть не угодил в ловушку

50-летний Бен Хафис вышел проверить курятник возле своего дома, услышав необычные шумы среди птиц. Он и представить не мог, что всего через несколько секунд окажется лицом к лицу с трехметровой рептилией.

В Малайзии раннее утро для жителя Туарна обернулось настоящим потрясением. Мужчина оказался в опасной ситуации. Об этом пишет Daily Express.

По его словам, освещенный фонариком объект выглядел как старая свернувшаяся веревка. Мужчина уже собирался отодвинуть ее, но внезапное движение заставило сердце уйти в пятки — это был сетчатый питон, один из самых длинных видов змей в мире. Почуяв присутствие человека, змея проявила агрессию.

Осознав реальную угрозу, Бен Хафис незамедлительно обратился в Силы гражданской обороны (APM). Команда округа Туаран прибыла примерно через двадцать минут. По словам сотрудницы APM Нур Азиры Аланг, питон прятался среди кучи деревянных досок, что усложняло захват.

Операция длилась около десяти минут. Спасатели аккуратно извлекли трехметровую змею весом 13 килограммов, не причинив ей вреда. К 6:52 утра операция была полностью завершена. Питона выпустили в естественную среду обитания подальше от домов, чтобы он не представлял угрозы жителям.

Местные власти напомнили, что из-за частых дождей и сезонных изменений дикой природе нередко приходится искать укрытие ближе к населенным пунктам. Жителям рекомендуют быть внимательнее при осмотре дворов и хозяйственных построек.

