У Хмельницькому втекли два леви: "Невідомі зламали замки на дверях"

З реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому втекли два леви. Одного вже знайшли, а іншого продовжують шукати.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор центру Сергій Пальохін.

У Хмельницькому втекли леви

"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", — сказав Пальохін.

За словами директора центру, одного лева знайшли, а іншого продовжують шукати.

Ба більше, у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області розповіли, що на пошуки лева будуть залучати підрозділ БПЛА. У патрульній поліції області розповіли, що їхні працівники також долучені до пошуків лева.

ЗМІ повідомляють, що утікача звуть Амур. Про місцезнаходження тварини мешканців Хмельницького просять поінформувати поліцію.

