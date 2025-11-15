В Хмельницком сбежали два льва: "Неизвестные сломали замки на дверях"

Из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком сбежали два льва. Одного уже нашли, а другого продолжают искать.

Об этом Суспільне Хмельницкий рассказал директор центра Сергей Палехин.

В Хмельницком сбежали львы

"Ночью неизвестные взломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате этого выбежали два льва", — сказал Палехин.

По словам директора центра, одного льва нашли, а другого продолжают искать.

Более того, в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области рассказали, что на поиски льва будут привлекать подразделение БПЛА. В патрульной полиции области рассказали, что их работники также приобщены к поискам льва.

СМИ сообщают, что беглеца зовут Амур. О местонахождении животного жителей Хмельницкого просят проинформировать полицию.

