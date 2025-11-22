Леви вміють видавати два типи страхітливого рику: нове відкриття вчених (відео)

Рик лева, безсумнівно, один із найбільш страхітливих звуків у всьому тваринному світі, який розноситься на кілька кілометрів. Але виявилося, що леви вміють гарчати по-різному.

Про це говорять дослідники з Ексетерського університету, які виявили абсолютно новий тип гарчання в африканських левів, пише Daily Mail.

Левове ревіння має особливості

Леви, яких заслужено називають "королями джунглів", славляться своїм гучним ревом, надзвичайно гучним і страхітливим, який можна почути на відстані до 8 км.

Однак за допомогою штучного інтелекту дослідники змогли ідентифікувати другий тип реву, який вони назвали "проміжним риком".

Джонатан Гроукотт, провідний автор дослідження, в інтерв'ю пояснив: "Цей гучний, складний і вигнутий за тоном рев. Проміжний рев відрізняється тим, що являє собою більш плоский звук із меншими варіаціями. За гучним ревом завжди буде слідувати проміжний рев".

Хоча леви найбільше відомі своїм громовим гарчанням, було також зафіксовано їхні стогони та хрюкання.

У своєму новому дослідженні команда вирішила з'ясувати, чи видають леви якісь інші помітні звуки.

Левовий рев чути на відстані багатьох кілометрів

Дослідники попрямували в національний парк Ньєрере в Танзанії, де, за оцінками, мешкає від 1700 до 6900 особин левів.

На 64 станціях вони встановили фотопастки, які фіксували левовий рев, а потім записи пропустили через інструмент штучного інтелекту.

Це підтвердило їхні підозри — крім гучного гарчання та інших звичних звуків, леви видають також і проміжний рик.

"Обидва реви присутні в одному рику, тож це не той випадок, коли один рев використовується в одній ситуації, а інший — в іншій. Але це важливий елемент поведінки. Цей звук не тільки служить сигналом для інших левів у їхньому прайді про те, де вони можуть перебувати, а й може бути використаний для позначення територіальних кордонів для недружніх левів", — пояснив Гроукотт.

Що стосується комунікативних відмінностей між двома ревами, то тут дослідники поки що не дійшли єдиної думки.

"Давно вважалося, що гарчання левів може передавати інформацію про розмір прайду, вік або окрему особину", — додав Гроукотт.

Тоді як попередні дослідження ґрунтувалися на людському вусі, цей підхід на основі штучного інтелекту спрощує процес акустичного моніторингу.

Це робить його не тільки доступнішим, а й надійнішим порівняно з традиційними методами.

"Досі ідентифікація цих звуків багато в чому залежала від експертних оцінок, що могло призвести до людського фактора. Наш новий підхід із використанням ШІ обіцяє більш точний і менш суб'єктивний моніторинг, що має вирішальне значення для захисників природи, які працюють над захистом популяції левів, що скорочується", — пояснив Гроукотт.

Дослідники сподіваються, що результати дослідження не тільки розкажуть нам більше про вокалізації левів, а й "змінять підходи до моніторингу та збереження дикої природи".

Учені досі не знають, чому леви гарчать

Наприклад, інструмент штучного інтелекту настільки точний, що може розрізняти окремих левів, що спрощує для фахівців з охорони природи оцінку розміру популяції.

"Левовий рик не просто символічний — це унікальна характеристика, яку можна використовувати для оцінки чисельності популяції та моніторингу окремих особин", — вважають учені.

Що ми знаємо про левів

Сучасні леви, що належать до сімейства котячих, вперше з'явилися в Південній і Східній Африці, перш ніж розділилися на дві групи.

Леви — це "королі джунглів" Фото: Caters news

Один із них зараз мешкає у Східній і Південній Африці, а інший включає левів у Західній Африці та Індії.

Як і багато інших тварин, леви-самці значно більші та важчі за самок: середня вага самця становить близько 189 кг, а самки — 126 кг.

Найважчий зареєстрований самець лева був помічений у Кенії і важив 272 кг.

Найважча самка, знайдена в Південній Африці, важила набагато менше: 152 кг.

Це важче, ніж вага понад 50 домашніх кішок, разом узятих.

У левів є три типи зубів: різці, які використовуються для захоплення і розривання м'яса; ікла, які використовуються для розривання шкіри і відривання м'яса; хижі зуби діють як ножиці для різання м'яса.

Леви можуть розкривати пащу на ширину до 28 см, що забезпечує їм один із найбільших укусів у світі тварин.

Лапи лева схожі на лапи домашньої кішки: на передніх лапах по п'ять пальців, а на задніх — по чотири.

У левів втяжні кігті, довжина яких може сягати 38 мм. П'ятий палець на передній лапі оснащений так званим кігтем смерті, який діє як великий палець, утримуючи здобич під час їжі.

Левенята народжуються з сіруватою вовняною шерстю, з темними плямами, що покривають більшу частину спини, ніг і морди, які служать камуфляжем.

Левенята народжуються з цятками Фото: Metro

У віці 12-14 місяців у дитинчат-самців починає відростати довша шерсть на грудях і шиї.

Це початок їхньої гриви, яка не виросте як слід, поки їм не виповниться два роки.

Левенята народжуються сліпими і починають відкривати очі тільки у віці трьох-чотирьох днів.

Спочатку їхні очі мають сіро-блакитний колір, а до двох-трьох місяців починають змінювати колір на оранжево-коричневий.

У левів є пахучі залози навколо підборіддя, губ, щік, вусів, хвоста і між пальцями лап.

Ці залози виробляють маслянисту речовину, яка допомагає зберегти хутро здоровим і водонепроникним.

Якщо ви коли-небудь побачите зображення лева, який кривить верхню губу і корчить смішну пику, найімовірніше, він використовує невелику ділянку на небі, яка дає змогу вловлювати запахи в повітрі.

Левиці набагато менші за левів, але не менш смертні Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Показуючи зуби і висовуючи язик, леви здатні вловити запах і визначити, чи йде він від чогось їстівного.

У левів також хороший слух, і вони можуть повертати вуха в різних напрямках, щоб чути звуки навколо себе. Вони здатні чути свою здобич на відстані милі 1,6 км.

Нагадаємо, нещодавно в Хмельницькому бачили лева, який гуляв вулицями.

А в Чаді помітили левицю з популяції, яка вже багато років вважалася вимерлою.