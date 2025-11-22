Раскрыта тайна скрытого тектонического прошлого Земли: ведущая теория кажется неверной

В новом исследовании ученые изучили кристаллы возрастом 3,3 миллиарда лет — в результате удалось разгадать тайну одного из наименее изученных периодов в истории нашей планеты.

Новое исследование, проведенное международной группой исследователей из США, Франции и Германии, раскрывает удивительные подсказки о начале субдукции на Земле. Новая работа ученых была сосредоточена на Гадейском эоне, от 4,6 до 4 миллиардов лет назад, который считается одним из наименее изученных периодов в истории нашей планеты, пишет SciTechDaily.

Первая тектоника Земли

Гадейский эон начался с зарождения Земли и быстро ознаменовался гигантским ударом с космическим объектом размером с Марс. Это событие, как считается, привело к образованию Луны и полному расплавлению недр нашей планеты. Кора начала затвердевать около 4,5 миллиарда лет назад, однако ученые все еще спорят о том, какими именно было условия после этого раннего охлаждения Земли.

Ведущая теория предполагает, что в то время Земля находилась в состоянии "застойной крышки". Простыми словами, поверхность нашей планеты представляла собой толстую неподвижную оболочку, а конвекция происходила только в мантии. Этот сценарий не включает субдукцию, то есть погружение коры в недра Земли, или образование континентальной коры, характерное для тектоники плит, которую мы наблюдаем сегодня.

Вызов ведущей теории тектоники Земли

В новом исследовании ученые похоже готовы оспорить ведущую теорию. В своей работе ученые предоставили доказательства того, что субдукция и формирование континентальной коры уже были активными и более интенсивными в Гадее, чем считалось ранее.

Авторы исследования использовали инновационный аналитический метод, чтобы измерить содержание изотопов стронция и микроэлементов в расплавных включениях, сохранившихся в кристаллах оливина возрастом 3,3 миллиарда лет. Ученые также использовали передовые методы геодинамического моделирования для интерпретации этих геохимических сигналов с точки зрения ранних земных процессов.

В совокупности полученные данные свидетельствуют о том, что в начале своего пути наша планета была более активной, чем считалось ранее. На это указывает то, что обширная субдукция и формирование континентов могли начаться на сотни миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

