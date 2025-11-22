Розкрито таємницю прихованого тектонічного минулого Землі: провідна теорія здається хибною

У новому дослідженні вчені вивчили кристали віком 3,3 мільярда років — у результаті вдалося розгадати таємницю одного з найменш вивчених періодів в історії нашої планети.

Нове дослідження, проведене міжнародною групою дослідників зі США, Франції та Німеччини, розкриває дивовижні підказки про початок субдукції на Землі. Нова робота вчених була зосереджена на Гадейському еоні, від 4,6 до 4 мільярдів років тому, який вважається одним із найменш вивчених періодів в історії нашої планети, пише SciTechDaily.

Перша тектоніка Землі

Гадейський еон розпочався із зародження Землі й швидко ознаменувався гігантським ударом з космічним об'єктом розміром з Марс. Ця подія, як вважається, призвела до утворення Місяця і повного розплавлення надр нашої планети. Кора почала тверднути близько 4,5 мільярда років тому, проте вчені все ще сперечаються про те, якими саме були умови після цього раннього охолодження Землі.

Провідна теорія припускає, що в той час Земля перебувала в стані "застійної кришки". Простими словами, поверхня нашої планети являла собою товсту нерухому оболонку, а конвекція відбувалася тільки в мантії. Цей сценарій не включає субдукцію, тобто занурення кори в надра Землі, або утворення континентальної кори, характерне для тектоніки плит, яку ми спостерігаємо сьогодні.

Виклик провідній теорії тектоніки Землі

У новому дослідженні вчені схоже готові оскаржити провідну теорію. У своїй роботі вчені надали докази того, що субдукція і формування континентальної кори вже були активними та більш інтенсивними в Гадеї, ніж вважалося раніше.

Автори дослідження використовували інноваційний аналітичний метод, щоб виміряти вміст ізотопів стронцію і мікроелементів у розплавних включеннях, що збереглися в кристалах олівіну віком 3,3 мільярда років. Вчені також використовували передові методи геодинамічного моделювання для інтерпретації цих геохімічних сигналів з погляду ранніх земних процесів.

У сукупності отримані дані свідчать про те, що на початку свого шляху наша планета була більш активною, ніж вважалося раніше. На це вказує те, що велика субдукція і формування континентів могли початися на сотні мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше.

