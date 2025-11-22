Человек, живущий на Луне: чей образ видят некоторые люди на поверхности спутника Земли (фото)

Исследователи не только рассказали, почему люди, живущие в некоторых регионах планеты, глядя на Луну, могут заметить некий силуэт, но и объяснили, кому он принадлежит.

Не секрет, что люди любят искать образы в других вещах, например: камни, дома и свечи неожиданно становятся лицами. Тысячи лет назад созвездия связывали мифы и легенды с далекими и порой не связанными между собой звездами. Одним из примеров небесной парейдолии – восприятия закономерности в случайном расположении предметов – является то, что в западных странах называют "Человеком на Луне". Однако, по словам ученых, далеко не все люди видят одно и то же, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Человек на Луне

Например, на некоторых фото, где Луна находится низком над горизонтом, благодаря дымке и редким облакам можно разглядеть детали, напоминающие лицо человека. Если присмотреться, можно рассмотреть глаза, яркую переносицу, заканчивающуюся более темными ноздрями, и рот, слегка смещенный от центра.

Отметим, что это "человеческое лицо" на Луне закрепилось в массовой культуре в научно-фантастическом фильме 1902 года "Путешествие на Луну". Ранее само "лицо на Луне" связывали с божествами и религиозными деятелями, а некоторые иудейские предания считают его изображением Иакова. В то же время Данте использовал средневековую христианскую идею о том, что это Каин, проклятый вечно вращаться вокруг Земли. При этом для скандинавов "лицо на Луне" – это сам Мани, олицетворение Луны, убегающий от Великого Волка Хати.

По словам исследователей, трактовка лица на Луне — популярный, но не единственный парейдолический пример. Например, в китайской мифологии богиня Чанъэ оказывается на Луне, и ее сопровождает Юй Ту, лунный кролик. Боле того, многие традиции из самых разных уголков света также связывают с "Человеком на Луне" дровосеков, деревья, шесты и человеческую фигуру.

Множество возможных форм... так работает парейдолия. Фото: Wikimedia Commons

Что на самом деле такое "Человек на Луне"?

По словам ученых, образ, который порой можно заметить на поверхности Луны — это темные моря, лунные моря. На самом деле они не являются морями, а представляют собой равнины, образовавшиеся из лавы, покрывающей старые кратеры.

В то же время более светлые области Луны известны как возвышенности или террасы. Они, как известно, являются вулканическими породами и образовались раньше морей, когда спутник Земли еще был покрыт глобальным магматическим океаном. Любопытно, что возвышенности имеют другой состав, что и обуславливает цветовую неоднородность.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые распечатали лунные образцы через 50 лет и сделали открытие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые получили доказательства из космоса.