Самый безобидный вулкан в мире неожиданно извергся: тысячи лет считался неактивным (видео)
Для исследователей стало настоящей неожиданность то, что вулкан, считавшийся бездействующим со времен последнего ледникового периода, неожиданно извергся. Облако пепла уже покрыло обширные территории соседних стран.
Щитовой вулкан Хайли-Губби, расположенный в регионе Афар в Эфиопии, ранее считался бездействующим почти со времен последнего ледникового периода. Однако ученые заметили, что он неожиданно начал извергаться, а вулканический шлейф достиг высоты, на которой летают межконтинентальные самолеты, пишет IFLScience.
Самый безобидный вулкан
Известно, что щитовой вулкан расположен в регионе в Эфиопии, где Аравийская тектоническая плита встречается с Нубийской и Сомалийской частями Африканской плиты, образуя тройной стык. Нубийская и Сомалийская плиты расходятся, поскольку Африканская рифтовая долина разделяет континент на две части, что в конечном итоге приведет к тому, что часть Восточной Африки станет отдельным континентом.
Такие геологические процессы неизбежно приводят к высокой вулканической активности. Например, вулкан Эрта Але постоянно активен и известен самым продолжительным в мире лавовым озером, существующим минимум с 1906 года.
В этом регионе также находится вулкан Даббаху, который извергся в 2005 году и вызвал серию землетрясений, образовав 500-метровую трещину, на несколько дней затмившую небо над регионом. Однако на этой ранней стадии извержение Хайли Губби, похоже, может быть значительно масштабнее.
По словам исследователей, Хайли-Губби входит в состав хребта Эрта Але и находится всего в 15 километрах к юго-востоку от действующего вулкана. Численность населения в этом регионе очень низкая, что вполне объяснимо, учитывая, что его порой называют "Вратами в ад". Это, увы, затрудняет получение информации об извержении, помимо той, которую ученые получат со спутников. Однако, с другой стороны, указывает на то, что жертв может быть значительно меньше.
Геология Хайли-Губби однозначно указывает на вулкан, однако в исторической летописи нет записей об извержениях. Некоторые потоки лавы залегают над отложениями возрастом 8200 лет, но любое извержение в то время, по-видимому, было достаточно слабым, чтобы оставить явные следы.
С другой стороны, ученые признают, что геологические исследования в этом районе достаточно скудны, а потому нельзя исключать и более поздние извержения.
Извержение вулкана Хайли-Губби
В результате неожиданного извержения Центр по изучению вулканического пепла в Тулузе (Франция) выпустил предупреждение для самолетов, летающих в этом районе. В некоторых предупреждениях указывается, что пепел достиг высоты 15 километров
Исследователи зафиксировали, что в результате извержения было выброшено большое облако диоксида серы, что порадует тех, кто выступает за его использование для борьбы с глобальным потеплением.
Ветры, меняющиеся на разных высотах, унесли более высокие слои пепла на северо-восток над Красным морем. Однако, по словам вулканолога, профессора Эрика Клеметти Гонсалес из Университета Денисон, пепел на более низких уровнях, вероятно, движется на север-северо-запад. Также высказывались предположения, что нижнее движение могло быть пирокластическим потоком, который значительно увеличил бы опасность для всех, кто находился поблизости, но теперь эта гипотеза отвергнута.
