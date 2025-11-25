Найбезпечніший вулкан у світі несподівано вивергнувся: тисячі років вважався неактивним (відео)

Для дослідників стало справжньою несподіванкою те, що вулкан, який вважався бездіяльним з часів останнього льодовикового періоду, несподівано вивергнувся. Хмара попелу вже вкрила великі території сусідніх країн.

Щитовий вулкан Хайлі-Губбі, розташований у регіоні Афар в Ефіопії, раніше вважався бездіяльним майже з часів останнього льодовикового періоду. Однак учені помітили, що він несподівано почав вивергатися, а вулканічний шлейф досяг висоти, на якій літають міжконтинентальні літаки, пише IFLScience.

Найбезпечніший вулкан

Відомо, що щитовий вулкан розташований у регіоні в Ефіопії, де Аравійська тектонічна плита зустрічається з Нубійською і Сомалійською частинами Африканської плити, утворюючи потрійний стик. Нубійська і Сомалійська плити розходяться, оскільки Африканська рифтова долина розділяє континент на дві частини, що в кінцевому підсумку призведе до того, що частина Східної Африки стане окремим континентом.

Такі геологічні процеси неминуче призводять до високої вулканічної активності. Наприклад, вулкан Ерта Але постійно активний і відомий найтривалішим у світі лавовим озером, що існує щонайменше з 1906 року.

У цьому регіоні також розташований вулкан Даббаху, який вивергнувся 2005 року і спричинив серію землетрусів, утворивши 500-метрову тріщину, що на кілька днів затьмарила небо над регіоном. Однак на цій ранній стадії виверження Хайлі Губбі схоже може бути значно масштабнішим.

За словами дослідників, Хайлі-Губбі входить до складу хребта Ерта Але і розташований всього за 15 кілометрів на південний схід від активного вулкана. Чисельність населення в цьому регіоні дуже низька, що цілком зрозуміло, враховуючи, що його часом називають "Воротами в пекло". Це, на жаль, ускладнює отримання інформації про виверження, крім тієї, яку вчені отримають із супутників. Однак, з іншого боку, вказує на те, що жертв може бути значно менше.

Геологія Хайлі-Губбі однозначно вказує на вулкан, проте в історичному літописі немає записів про виверження. Деякі потоки лави залягають над відкладеннями віком 8200 років, але будь-яке виверження в той час, мабуть, було досить слабким, щоб залишити явні сліди.

З іншого боку, вчені визнають, що геологічні дослідження в цьому районі доволі мізерні, а тому не можна відкидати й більш пізні виверження.

Виверження вулкана Хайлі-Губбі

Унаслідок несподіваного виверження Центр із вивчення вулканічного попелу в Тулузі (Франція) випустив попередження для літаків, що літають у цьому районі. У деяких попередженнях вказується, що попіл досяг висоти 15 кілометрів

Дослідники зафіксували, що внаслідок виверження було викинуто велику хмару діоксиду сірки, що порадує тих, хто виступає за його використання для боротьби з глобальним потеплінням.

Вітри, що змінюються на різних висотах, забрали вищі шари попелу на північний схід над Червоним морем. Однак, за словами вулканолога, професора Еріка Клеметті Гонсалеса з Університету Денісон, попіл на нижчих рівнях, ймовірно, рухається на північ-північний захід. Також висловлювалися припущення, що нижній рух міг бути пірокластичним потоком, який значно збільшив би небезпеку для всіх, хто перебував поблизу, але тепер цю гіпотезу відкинуто.

