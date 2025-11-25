Астрономы могли обнаружить самую раннюю и далекую черную дыру среди известных (фото)

Ученые считают, что они, возможно, обнаружили гигантскую черную дыру, которая находится дальше всех известных сверхмассивных черных дыр.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, возможно, обнаружили самую раннюю и далекую сверхмассивную черную дыру среди всех известных. Предполагается, что она находится в центре галактики GHZ2. Эта галактика находится так далеко от нас, что свет от нее перемещался 13,4 млрд лет. Это значит, что ученые увидели галактику и ее сверхмассивную черную дыру такими, какими они были через 350 млн лет после Большого взрыва. Это открытие может помочь понять, каким образом появились очень массивные черные дыры всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Хотя считается, что для получения такой массы им нужно намного больше времени. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

По словам астрономов, в локальной Вселенной центральные черные дыры и их галактики эволюционируют совместно. Но то, что в такую раннюю эпоху истории Вселенной, возможно, обнаружена гигантская черная дыра, поднимает вопросы о том, как сверхмассивные черные дыры могли так быстро набрать массу. Считается, что для этого им нужно точно не 350 млн дет, а намного больше времени. К тому же в настолько ранней Вселенной было относительно мало времени для совместного роста черных дыр и их галактик.

Ученые считают, что, либо первые черные дыры могли расти намного быстрее, чем предполагают модели, либо же они изначально обладали огромной массой, что позволило им за несколько сотен миллионов лет стать сверхмассивными.

Галактика GHZ2 (в белом квадрате) Фото: NASA

Астрономы изучили излучение галактики GHZ2 в разных длинах волн света. Они обнаружили, что некоторое излучение требует большого количества энергии. Она может быть получена либо от очень больших звезд, либо от активного ядра галактики, где находится сверхмассивная черная дыра, которая поглощает материю в больших объемах.

Ученые обнаружили излучение, которое указывает на наличие активного ядра в галактике GHZ2. Это излучение не могут создать только звезды. Это значит, что в центре далекой галактики может находится сверхмассивная черная дыра.

Галактика GHZ2 находится так далеко от нас, что свет от нее перемещался 13,4 млрд лет. Это значит, что ученые увидели галактику и ее сверхмассивную черную дыру такими, какими они были через 350 млн лет после Большого взрыва Фото: NASA

В то же время астрономы считают, что часть мощного излучения галактики могут создавать сверхмассивные звезды, с массами в сотни и тысячи раз больше, чем у Солнца. Но возможность существования активного галактического ядра остается высокой.

Для подтверждения наличия сверхмассивной черной дыры в галактике GHZ2 астрономы проведут дополнительные наблюдения.

Если ученые подтвердят, что в центре GHZ2 находится сверхмассивная черная дыра, то она будет самой ранней и далекой среди всех известных черных дыр. И с ее помощью астрономы смогут проверить теории, объясняющие слишком быстрый рост черных дыр в ранней Вселенной.

