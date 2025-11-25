Астрономи могли виявити найбільш ранню і далеку чорну діру серед відомих (фото)

Вчені вважають, що вони, можливо, виявили гігантську чорну діру, яка розташована далі за всі відомі надмасивні чорні діри.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб, можливо, виявили найбільш ранню і далеку надмасивну чорну діру серед усіх відомих. Передбачається, що вона розташована в центрі галактики GHZ2. Ця галактика розташована так далеко від нас, що світло від неї переміщалося 13,4 млрд років. Це означає, що вчені побачили галактику і її надмасивну чорну діру такими, якими вони були через 350 млн років після Великого вибуху. Це відкриття може допомогти зрозуміти, яким чином з'явилися дуже масивні чорні діри всього через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Хоча вважається, що для отримання такої маси їм потрібно набагато більше часу. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

За словами астрономів, у локальному Всесвіті центральні чорні діри та їхні галактики еволюціонують спільно. Але те, що в таку ранню епоху історії Всесвіту, можливо, виявлено гігантську чорну діру, порушує питання про те, як надмасивні чорні діри могли так швидко набрати масу. Вважається, що для цього їм потрібно точно не 350 млн дет, а набагато більше часу. До того ж у настільки ранньому Всесвіті було відносно мало часу для спільного зростання чорних дір та їхніх галактик.

Вчені вважають, що, або перші чорні діри могли рости набагато швидше, ніж припускають моделі, або ж вони від самого початку мали величезну масу, що дало їм змогу за кілька сотень мільйонів років стати надмасивними.

Галактика GHZ2 (у білому квадраті) Фото: solar-system

Астрономи вивчили випромінювання галактики GHZ2 у різних довжинах хвиль світла. Вони виявили, що деяке випромінювання вимагає великої кількості енергії. Вона може бути отримана або від дуже великих зірок, або від активного ядра галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра, яка поглинає матерію у великих обсягах.

Учені виявили випромінювання, яке вказує на наявність активного ядра в галактиці GHZ2. Це випромінювання не можуть створити тільки зірки. Це означає, що в центрі далекої галактики може перебувати надмасивна чорна діра.

Галактика GHZ2 розташована так далеко від нас, що світло від неї переміщалося 13,4 млрд років. Це означає, що вчені побачили галактику та її надмасивну чорну діру такими, якими вони були через 350 млн років після Великого вибуху Фото: solar-system

Водночас астрономи вважають, що частину потужного випромінювання галактики можуть створювати надмасивні зірки, з масами, що в сотні та тисячі разів більші, ніж у Сонця. Але можливість існування активного галактичного ядра залишається високою.

Для підтвердження наявності надмасивної чорної діри в галактиці GHZ2 астрономи проведуть додаткові спостереження.

Якщо вчені підтвердять, що в центрі GHZ2 перебуває надмасивна чорна діра, то вона буде найранішою і найвіддаленішою серед усіх відомих чорних дір. І з її допомогою астрономи зможуть перевірити теорії, що пояснюють занадто швидке зростання чорних дір у ранньому Всесвіті.

