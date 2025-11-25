Старейший в мире карликовый бегемот отмечает день рождения: почти вдвое старше сородичей

Бегемот Ханна Ширли только что отметила свой 52 год рождения. По словам исследователей, это немалый срок по сравнению с сородичами, которые в среднем живут лишь до 25-30 лет.

Карликовый бегемот Ханна Ширли — старейший в мире карликовый бегемот, обитающая в Центре дикой природы "Рамона" при гуманитарном обществе Сан-Диего. Ханна Ширли отметила своей 52 день рождения — сотрудники парка устроили самке бегемота настоящую вечеринку с различными интерактивными играми и угощениями, пишет IFLScience.

По словам сотрудников парка, они были вдохновлены игрой "Голодные бегемоты": вольер был заполнен очаровательным картонным бегемотом, огромными игрушками, символизирующими разные элементы игры, а также угощениями.

Отметим, что Ханна Ширли получила свой титул старейшего в мире карликового бегемота, побив предыдущий рекорд в 51 год, 6 месяцев и 2 дня. Для сравнения, сородичи самки бегемота в дикой природе обычно доживают лишь до 25-30 лет.

По словам сотрудников парка, жизнь Ханны Ширли вовсе не была простой: в 2002 году ее спасли из частного двора в Калифорнии. Самка была обнаружена Энди Блю, который в 2002 году работал менеджером по уходу за животными в сафари-парке зоопарка Сан-Диего. По словам Блю, о животном сообщил его коллега, позже они с сотрудниками отправились по адресу, чтобы взглянуть на самку бегемота.

Оказалось, что Ханна Ширли была невероятно спокойной, дружелюбной и послушной. Животное без страха подходило за морковкой и другими лакомствами. К сожалению, содержать такое животное в черте города запрещено законом, поэтому ее конфисковал Департамент рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии.

С тех пор Ханна Ширли живет в Центр дикой природы Рамоны, где за ней присматривают. Сюда входят не только тщательно организованные игровые вечеринки по случаю дня рождения, но и ежедневные купания в пруду, регулярный массаж спины и вкусные обеды.

По словам менеджера по работе с дикими животными в гуманитарном обществе Сан-Диего, каждый день с Ханной Ширли — удивителен. Игривый дух самки и ее стойкость не перестают удивлять ученых.

