Найстаріший у світі карликовий бегемот святкує день народження: майже вдвічі старший за родичів

Бегемот Ханна Ширлі щойно відсвяткувала свій 52 рік народження. За словами дослідників, це чималий термін порівняно з родичами, які в середньому живуть лише до 25–30 років.

Карликовий бегемот Ханна Ширлі — найстаріший у світі карликовий бегемот, що мешкає в Центрі дикої природи "Рамона" при гуманітарному товаристві Сан-Дієго. Ханна Ширлі відсвяткувала свій 52 день народження — співробітники парку влаштували самці бегемота справжню вечірку з різними інтерактивними іграми та частуваннями, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співробітників парку, вони були натхненні грою "Голодні бегемоти": вольєр був заповнений чарівним картонним бегемотом, величезними іграшками, що символізують різні елементи гри, а також частуваннями.

Відео дня

Зазначимо, що Ханна Ширлі отримала свій титул найстарішого у світі карликового бегемота, побивши попередній рекорд у 51 рік, 6 місяців і 2 дні. Для порівняння, родичі самки бегемота в дикій природі зазвичай доживають лише до 25–30 років.

За словами співробітників парку, життя Ханни Ширлі зовсім не було простим: у 2002 році її врятували з приватного двору в Каліфорнії. Самку виявив Енді Блю, який 2002 року працював менеджером з догляду за тваринами в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго. За словами Блю, про тварину повідомив його колега, пізніше вони зі співробітниками вирушили за адресою, щоб поглянути на самку бегемота.

Виявилося, що Ханна Ширлі була неймовірно спокійною, доброзичливою і слухняною. Тварина без страху підходила за морквиною та іншими ласощами. На жаль, утримувати таку тварину в межах міста заборонено законом, тому її конфіскував Департамент рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії.

Відтоді Ханна Ширлі мешкає в Центр дикої природи Рамони, де за нею доглядають. Сюди входять не лише ретельно організовані ігрові вечірки з нагоди дня народження, а й щоденні купання у ставку, регулярний масаж спини та смачні обіди.

За словами менеджера з роботи з дикими тваринами в гуманітарному товаристві Сан-Дієго, кожен день із Ханною Ширлі — дивовижний. Грайливий дух самки та її стійкість не перестають дивувати вчених.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільше пінгвіненя у світі стало суперзіркою: майже вдвічі більше за однолітків.

Раніше Фокус писав про те, що 2000-кілограмові бегемоти не вміють плавати, але навчилися літати.