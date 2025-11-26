Мясная диета оказалась старше всего рода Homo: кто первым начал есть мясо

Принято считать, что Homo erectus или человек прямоходящий впервые ввел в свой рацион мясо животных. Но новые исследования указывают на то, что наши предки пристрастились к мясу еще задолго до появления рода Homo.

Ученые считали, что H. erectus первыми начали есть мясо, потому как на одной из древних стоянок этого вида были найдены кости животных со следами разделки. Такое открытие было сделано на древней стоянке возрастом менее 2 млн лет в Олдувайском ущелье в Танзании. Возраст останков животных совпал с появлением H. erectus в палеонтологической летописи, пишет IFL Science.

Исходя из такого наблюдения, антропологи выдвинули идею о том, что именно “мясо сделало нас людьми”. Считалось, что мясная диета помогла развитию более крупного мозга у ранних представителей линии Homo. Многие десятилетия эта идея преобладала в научных кругах, пока не появились новые открытия.

Відео дня

Недавние обзор всех подобных стоянок в Восточной Африке показал, что гоминиды занимались разделкой туш животных как минимум 2,6 млн лет назад. С появлением H. erectus такая диета вовсе не стала более популярной.

Авторы нового исследования говорят, что H. erectus не является первооткрывателем в этой сфере. Исследователи считают, что такая иллюзия была основана на смещении выборки. Археологи на протяжении многих лет могли искать свидетельства разделки туш только на стоянках H. erectus, так считали этот вид первым.

Новый анализ показал, что гоминиды, которые жили на Земле до рода Homo, если мясо так же часто, как и H. erectus. Отсюда выходит, что мясная диета никак не могла повлиять на рост мозга у наших предков.

Другие открытия также начали добавлять доказательств теории о том, что ранние предки человека пристрастились к животному мясу еще до появления H. erectus. К примеру, на стоянке Канджера-Саут в Кении были найдены свидетельства неоднократного хищничества древних гоминидов, чей возраст на 2 млн лет превышает останки животных, которые нашли в Олдувайском ущелье.

Но самый древний пример такой диеты у наших далеких предков был найден в Кении, где неизвестный вид гомининов разделывал туши бегемотов где-то между 3 и 2,6 млн лет назад.

Напомним, ученые узнали, почему так мало свидетельств о питании наших предков. Питание неандертальцев трудно исследовать, поскольку до наших времен сохранилось мало физических свидетельств той эпохи. Ученые нашли ответ и узнали, почему так произошло, благодаря эксперименту.