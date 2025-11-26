М'ясна дієта виявилася старшою за весь рід Homo: хто першим почав їсти м'ясо

Прийнято вважати, що Homo erectus, або людина прямоходяча, вперше ввела у свій раціон м'ясо тварин. Але нові дослідження вказують на те, що наші предки приохотилися до м'яса ще задовго до появи роду Homo.

Вчені вважали, що H. erectus першими почали їсти м'ясо, бо на одній зі стародавніх стоянок цього виду було знайдено кістки тварин зі слідами оброблення. Таке відкриття було зроблено на стародавній стоянці віком менше ніж 2 млн років в Олдувайській ущелині в Танзанії. Вік останків тварин збігся з появою H. erectus у палеонтологічному літописі, пише IFL Science.

Виходячи з такого спостереження, антропологи висунули ідею про те, що саме "м'ясо зробило нас людьми". Вважалося, що м'ясна дієта допомогла розвитку більшого мозку в ранніх представників лінії Homo. Багато десятиліть ця ідея переважала в наукових колах, поки не з'явилися нові відкриття.

Нещодавній огляд усіх подібних стоянок у Східній Африці показав, що гомініди займалися обробленням туш тварин щонайменше 2,6 млн років тому. З появою H. erectus така дієта зовсім не стала більш популярною.

Автори нового дослідження кажуть, що H. erectus не є першовідкривачем у цій сфері. Дослідники вважають, що така ілюзія була заснована на зміщенні вибірки. Археологи впродовж багатьох років могли шукати свідчення оброблення туш лише на стоянках H. erectus, тому вважали цей вид першим.

Новий аналіз показав, що гомініди, які жили на Землі до роду Homo, їли м'ясо так само часто, як і H. erectus. Звідси виходить, що м'ясна дієта жодним чином не могла вплинути на ріст мозку в наших предків.

Інші відкриття також почали додавати доказів теорії про те, що ранні предки людини приохотилися до тваринного м'яса ще до появи H. erectus. Приміром, на стоянці Канджера-Саут у Кенії було знайдено свідоцтва неодноразового хижацтва стародавніх гомінідів, чий вік на 2 млн років перевищує рештки тварин, які знайшли в Олдувайській ущелині.

Але найдавніший приклад такої дієти у наших далеких предків був знайдений у Кенії, де невідомий вид гомінінів обробляв туші бегемотів десь між 3 і 2,6 млн років тому.

Нагадаємо, вчені дізналися, чому так мало свідчень про харчування наших предків. Харчування неандертальців важко досліджувати, оскільки до наших часів збереглося мало фізичних свідчень тієї епохи. Вчені знайшли відповідь і дізналися, чому так сталося, завдяки експерименту.