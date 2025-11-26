Две сотни медведей приговорили к смерти: их убийство одобрили впервые за 10 лет

Во Флориде судья впервые за более чем десятилетие одобрил ритуал охоты. В результате смертные приговоры в штате были вынесены 172 медведям.

Судья округа Леон Анджела Демпси отклонила ходатайство некоммерческой организации Bear Warriors United, расположенной в Центральной Флориде, о приостановке охоты на медведей в этом году, заявив, что организация не смогла доказать "существенную вероятность успеха по существу" в своем иске, пишет Daily Mail.

Эксперты отмечают, что охота запланирована на период с 6 по 28 декабря на территориях за пределами системы управления дикой природой. Комиссия выдала 172 разрешения на охоту, при этом каждому получателю разрешено убить лишь одного медведя.

Охота будет проходить в четырех регионах:

районе Апалачикола к западу от Таллахасси;

к западу от Джексонвилла;

к северу от Орландо;

в районе Биг-Сайпресс к юго-западу от озера Окичоби.

Отметим, что охота на медведей во Флориде началась в 1930-х годах и продолжалась до 1994 года, когда популяция упала ниже 500 особей. В 2015 году охота возобновилась, но была прекращена досрочно после того, как всего за два дня было убито 304 медведя. В этом году, по словам ученых, охота была разработана с более строгими ограничениями, чтобы предотвратить повторение подобного исхода.

По словам судьи Демпси, охота 2015 года была признана конституционной в соответствии с критерием рациональной основы. В то же время нынешняя охота будет более консервативной, чем охота 2015 года, как по количеству погибших животных, так и по срокам, когда вероятность гибели самок несколько ниже.

В то же время организация Bear Warriors United утверждает, что комиссия одобрила охоту в августе, основываясь на устаревших данных и без "надежных" научных данных. Адвокат группы Томас Крэппс также считает, что решение о начале охоты на медведей с 6 декабря, вероятно, основано на устаревшей информации и моделях популяции.

Для участия в охоте потребуется лицензия на охоту и разрешение на отстрел медведей. В то же время заявители должны быть не моложе 18 лет к 1 октября 2025 года. Разрешения на отстрел медведей не подлежат передаче и стоят 100 долларов для резидентов и 300 долларов для нерезидентов, плюс сборы за обработку. Нерезидентам выдается только 10% разрешений.

Считается, что возобновление регулируемой охоты на медведей позволит властям контролировать рост популяции животных, обеспечивая доступ общественности к этому ресурсу. Эксперты предполагают, что замедление роста популяции поможет сбалансировать численность популяции с подходящей средой обитания, а охота — важный и эффективный инструмент управления популяциями диких животных по всему миру.

Местные власти также ссылаются на научно обоснованную оценку популяции от 2015 года, которая показала, что по всему штату насчитывалось около 4050 медведей. По словам координатора программы комиссии по медведям Майкла Орландо, эти исследования актуальны и основаны на выживаемости самок, рождаемости, смертности и тому подобном. Он также отметил, что охота была спланирована консервативно, чтобы максимально минимизировать воздействие на самок. Простыми словами, даже если все убитые 172 медведя были бы самками, это все равно не повлияло бы на популяцию.

