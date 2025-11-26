Дві сотні ведмедів засудили до смерті: їхнє вбивство схвалили вперше за 10 років

У Флориді суддя вперше за більш ніж десятиліття схвалив ритуал полювання. У результаті смертні вироки в штаті було винесено 172 ведмедям.

Суддя округу Леон Анджела Демпсі відхилила клопотання некомерційної організації Bear Warriors United, розташованої в Центральній Флориді, щодо припинення полювання на ведмедів цьогоріч, заявивши, що організація не змогла довести "суттєву ймовірність успіху по суті" у своєму позові, пише Daily Mail.

Експерти зазначають, що полювання заплановано на період із 6 до 28 грудня на територіях за межами системи управління дикою природою. Комісія видала 172 дозволи на полювання, при цьому кожному одержувачу дозволено вбити лише одного ведмедя.

Полювання відбуватиметься в чотирьох регіонах:

районі Апалачікола на захід від Таллахассі;

на захід від Джексонвілла;

на північ від Орландо;

у районі Біг-Сайпресс на південний захід від озера Окічобі.

Зазначимо, що полювання на ведмедів у Флориді почалося в 1930-х роках і тривало до 1994 року, коли популяція впала нижче 500 особин. У 2015 році полювання відновилося, але його припинили достроково після того, як усього за два дні було вбито 304 ведмеді. Цього року, за словами вчених, полювання розробили з більш суворими обмеженнями, щоб запобігти повторенню подібного результату.

За словами судді Демпсі, полювання 2015 року було визнано конституційним відповідно до критерію раціональної основи. Водночас нинішнє полювання буде більш консервативним, ніж полювання 2015 року, як за кількістю загиблих тварин, так і за термінами, коли вірогідність загибелі самок дещо нижча.

Водночас організація Bear Warriors United стверджує, що комісія схвалила полювання в серпні, ґрунтуючись на застарілих даних і без "надійних" наукових даних. Адвокат групи Томас Креппс також вважає, що рішення про початок полювання на ведмедів із 6 грудня, імовірно, ґрунтується на застарілій інформації та моделях популяції.

Для участі в полюванні знадобиться ліцензія на полювання і дозвіл на відстріл ведмедів. Водночас заявники мають бути не молодше 18 років до 1 жовтня 2025 року. Дозволи на відстріл ведмедів не підлягають передачі й коштують 100 доларів для резидентів і 300 доларів для нерезидентів, плюс збори за обробку. Нерезидентам видається тільки 10% дозволів.

Вважається, що відновлення регульованого полювання на ведмедів дасть змогу владі контролювати зростання популяції тварин, забезпечуючи доступ громадськості до цього ресурсу. Експерти припускають, що уповільнення зростання популяції допоможе збалансувати чисельність популяції зі слушним середовищем проживання, а полювання — важливий і ефективний інструмент управління популяціями диких тварин по всьому світу.

Місцева влада також посилається на науково обґрунтовану оцінку популяції від 2015 року, яка засвідчила, що по всьому штату налічувалося близько 4050 ведмедів. За словами координатора програми комісії з ведмедів Майкла Орландо, ці дослідження є актуальними та засновані на виживаності самок, народжуваності, смертності тощо. Він також зазначив, що полювання було сплановане консервативно, щоб максимально мінімізувати вплив на самок. Простими словами, навіть якщо всі вбиті 172 ведмеді були б самками, це все одно не вплинуло б на популяцію.

