Самое тихое место на Земле: там уровень шума уходит в минус 24,9 децибел (видео)

Одним из самых тихи природных мест считается кратер вулкана Халеакала в США. Этот кратер расположен на высоте 3055 метров над уровнем Тихого океана, который располагается на гавайском острове Мауи.

“Уровень фонового шума в кратере Халеакала настолько низок, что приближается к порогу человеческого слуха”, - объясняют в Службе национальных парков США.

Глубокий кратер полностью защищен от ветра, также там отсутствует какая-либо растительность и живность, пишет IFL Science.

Кратер Халеакала — одно из самых тихих мест в системе национальных парков, где уровень звука порой приближается к порогу человеческого слуха и достигает 10 децибел. Посетили кратера утверждают, что могли слышать биение собственного сердца.

Но и это не самое тихое место на Земле, если взять во внимание рукотворные объекты. В специально спроектированной камере уровень окружающего шума составляет минус 24,9 децибела.

Безэховая испытательная камера находится в лаборатории Орфилда в Миннеаполисе. Она признана самым тихим местом на планете. За всю свою историю камера удостаивалась этого титула трижды.

Эта камера представляет собой помещение с очень высоким уровнем звукопоглощения, где поглощается 99,99% звука. Эта безэховая камера, расположенная в аккредитованной NVLAP акустической лаборатории Орфилда, может использоваться как полностью безэховая, так и с добавлением отражающей плоскости на полу.

Камера трижды попала в Книгу рекордов Гиннеса как “Самое тихое место на Земле” в 2004, 2012 и 2021 годах. С тех пор лаборатория функционирует как испытательный центр и место для посетителей, интересующихся этой темой.

Для рассеивания звука в камере используется обшивка из стекловолокна и пенопласта. Также сама камера была построена на виброгасителях, чтобы минимизировать проникновение звука извне.

После того, как камера была построена и введена в эксплуатацию, появилось множество легенд. К примеру, появилась байка о том, что никто не сможет остаться в живых, проведя в камере более 45 минут. Репортер из New York Times провел в камере три часа, чтобы опровергнуть эту легенду.

Несмотря на то, что камера абсолютно безопасна, некоторые посетители все же испытывают волнение находятся в таком пространстве. Посетители жалуются на тошноту и дезориентацию, а другие утверждают, что смогли услышать, как кровь движется по их венам.

Но как звук может быть отрицательным? Ученые говорят, что звук не может иметь отрицательное значение, но децибелы могут.

“Децибелы отличаются от других привычных шкал измерения. В то время как многие стандартные измерительные приборы линейны, то шкала децибел — логарифмическая. Такая шкала лучше отражает то, как изменения интенсивности звука воспринимаются нашими ушами”, - объяснили эксперты из Национального института глухоты и других нарушений коммуникации.

“Чтобы понять это, представьте себе здание высотой 24,5 м. Если мы надстроим ещё 3 метра, здание станет на 12,5% выше, и это линейная мера. Используя логарифмическую шкалу децибел, если звук имеет громкость 80 децибел, и мы добавим ещё 10 децибел, звук станет в десять раз интенсивнее и будет казаться нам примерно вдвое громче”, - подытожили эксперты.

Ноль децибел обозначает порог человеческого слуха, или самый тихи звук на, который может услышать человек. Но в безэховой камере окружающий шум намного ниже того, что может услышать человек, то есть того самого ноля.

