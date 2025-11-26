Найтихіше місце на Землі: там рівень шуму дорівнює мінус 24,9 децибел (відео)

Одним із найбільш тихих природних місць вважається кратер вулкана Халеакала в США. Цей кратер розташований на висоті 3055 метрів над рівнем Тихого океану, який розташовується на гавайському острові Мауї.

"Рівень фонового шуму в кратері Халеакала настільки низький, що наближається до порога людського слуху", — пояснюють у Службі національних парків США.

Глибокий кратер повністю захищений від вітру, також там відсутня будь-яка рослинність і живність, пише IFL Science.

Кратер Халеакала — одне з найтихіших місць у системі національних парків, де рівень звуку часом наближається до порога людського слуху і сягає 10 децибел. Відвідувачі кратера стверджують, що могли чути биття власного серця.

Але і це не найтихіше місце на Землі, якщо взяти до уваги рукотворні об'єкти. У спеціально спроектованій камері рівень навколишнього шуму становить мінус 24,9 децибела.

Безехова випробувальна камера розташована в лабораторії Орфілда в Міннеаполісі. Її визнано найтихішим місцем на планеті. За всю свою історію камера отримувала цей титул тричі.

Ця камера являє собою приміщення з дуже високим рівнем звукопоглинання, де поглинається 99,99% звуку. Цю безлунну камеру, розташовану в акредитованій NVLAP акустичній лабораторії Орфілда, можна використовувати як повністю безлунну, так і з додаванням площини, що відбиває звук, на підлозі.

Камера тричі потрапила до Книги рекордів Гіннеса як "Найтихіше місце на Землі" у 2004, 2012 і 2021 роках. Відтоді лабораторія функціонує як випробувальний центр і місце для відвідувачів, які цікавляться цією темою.

Для розсіювання звуку в камері використовується обшивка зі скловолокна і пінопласту. Також сама камера була побудована на віброгасителях, щоб мінімізувати проникнення звуку ззовні.

Після того, як камеру було побудовано і введено в експлуатацію, з'явилося безліч легенд. Наприклад, з'явилася байка про те, що ніхто не зможе залишитися в живих, провівши в камері понад 45 хвилин. Репортер із New York Times провів у камері три години, щоб спростувати цю легенду.

Попри те що камера абсолютно безпечна, деякі відвідувачі все ж відчувають хвилювання, перебуваючи в такому просторі. Відвідувачі скаржаться на нудоту і дезорієнтацію, а інші стверджують, що змогли почути, як кров рухається по їхніх венах.

Але як звук може бути негативним? Учені кажуть, що звук не може мати від'ємне значення, але децибели можуть.

"Децибели відрізняються від інших звичних шкал вимірювання. Тоді як багато стандартних вимірювальних приладів лінійні, то шкала децибел — логарифмічна. Така шкала краще відображає те, як зміни інтенсивності звуку сприймаються нашими вухами", — пояснили експерти з Національного інституту глухоти та інших порушень комунікації.

"Щоб зрозуміти це, уявіть собі будівлю висотою 24,5 м. Якщо ми надбудуємо ще 3 метри, будівля стане на 12,5% вищою, і це лінійна міра. Використовуючи логарифмічну шкалу децибел, якщо звук має гучність 80 децибел, і ми додамо ще 10 децибел, звук стане вдесятеро інтенсивнішим і здаватиметься нам приблизно вдвічі гучнішим", — підсумували експерти.

Нуль децибел позначає поріг людського слуху, або найтихіший звук, який може почути людина. Але в безлунній камері навколишній шум набагато нижчий від того, що може почути людина, тобто того самого нуля.

