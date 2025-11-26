Ученые изучили лунный камень и обнаружили большой сюрприз: вещество старше Луны

Оказалось, что крошечный образец лунной почвы, хранившийся более 50 лет, таит в себе астрономическую тайну. Новое открытие может изменить понимание происхождения Луны.

В образце горной породы, собранном астронавтами миссии "Аполлон-17" в 1972 году, ученые обнаружили вещество, которое может быть таким же древним как Луна, а может быть даже старше спутника Земли. Это настоящий реликт Солнечной системы, возраст которого составляет примерно 4,5 млрд лет. Ученые изначально считали, что этого не может быть, но в результатах не было обнаружено ошибки. Результаты исследования, опубликованного в журнале журнале JGR Planets, оказались неожиданными для ученых, пишет ScienceAlert.

С 1969 по 1972 год астронавты NASA в рамках программы "Аполлон" доставили на Землю в общей сложности 382 килограмма образцов лунной почвы. Некоторые образцы были отправлены в специальное хранилище, чтобы их можно было изучить в будущем. Одни из таких образцов лунной почвы решили изучать авторы исследования, чтобы определить происхождение серы в камне с Луны.

Сера является важнейшим химическим элементом для понимания геологической истории планет и их спутников. Сера может образовывать связи с металлами, такими как железо, перемещаться между ядром планеты, мантией и атмосферой, а также сохранять изотопные отпечатки среды, в которой она образовалась.

Изотопами называют разновидности химического элемента с разным количеством нейтронов в ядре атома. Соотношение изотопов в горных породах различается в зависимости от их происхождения. Соотношение изотопов используют для определения происхождения, механизма формирования и возраста образца горной породы.

Ученые обнаружили, что лунный камень содержит троилит, то есть соединение серы и железа. Ученые изучили соотношение изотопов серы в троилите, чтобы узнать больше об истории Луны. В некоторых частях образца горной породы было обнаружено повышенное содержание серы-33, что согласуется с предположением, что эта порода имеет вулканическое происхождение. Но в других частях образца горной породы было обнаружено очень низкое содержания изотопа сера-33.

Астронавт Харрисон Шмитт из миссии "Аполлон-17" собирает образцы почвы на Луне Фото: NASA

По словам ученых, считалось, что соотношение изотопов серы в мантии Луны должно быть таким же, как и в мантии Земли. Но анализ лунного камня дал неожиданный результат. Авторы исследования увидели, что соотношение изотопов серы в лунном образце отличается от всего, что ранее видели ученые в земных горных породах. Раньше ученые никогда не видели такого соотношения серы в образцах почвы с Луны и существует всего несколько способов того, как оно могло быть создано.

По словам исследователей, низкий уровень серы-33 указывает на взаимодействие серы с ультрафиолетовым излучением в разреженной атмосфере Луны. Таким образом ученые пришли к двум интригующим гипотезам, которые предполагают, что троилит может быть таким же древним как Луна, а может быть даже старше спутника Земли.

Первая гипотеза заключается в том, что сера образовалась на самой Луне в то время, когда спутник Земли вскоре после образования примерно 4,5 млрд лет покрывал океан из горячей магмы. По мере охлаждения и кристаллизации магмы сера-33 могла испариться с поверхности в первичную атмосферу Луны, оставив после себя более тяжелые изотопы.

Вторая гипотеза еще более интригующая. Считается, что Луна образовалась благодаря удару протопланеты Тейя размером с Марс в молодую Землю. Некоторые теории предполагают, что Луна сформировалась из обломков, выброшенных Земли, а часть Тейи оказалась в недрах нашей планеты. Но часть Тейи могла оказаться и внутри Луны. По словам ученых, необычная сера могла возникнуть на Тейе. Как уже писал Фокус, ученые выяснили, откуда к Земле прилетела Тейя.

Присутствие необычной серы может исключить идею о том, что Луна образовалась из обломков, возникших в результате столкновения Земли и Тейи. Если бы это произошло, сера была бы равномерно распределена по всей мантии Луны, говорят ученые.

