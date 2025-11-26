Сотни лет мясо вымершего додо считалось отвратительным — это не правда: каким был его вкус

Сотни лет считалось, что мясо додо, давно вымерших нелетающих птиц, было отвратительным на вкус. Однако исследователи полагают, что это, вероятно, не совсем соответствует действительности.

Додо — нелетающие давно вымершие птицы среднего размера. Несмотря на то, что люди поспособствовали вымиранию этого вида, бытует мнение, что их мясо было весьма отвратительно на вкус. Впрочем, такое утверждение весьма странно, поскольку никто из ныне живущих никогда не ел додо, пишет IFLScience.

Исследователи теперь полагают, что мясо додо, вероятно, не было отвратительным, а путаница возникла в результате неправильного перевода. Додо, также известные науке как Raphus cucullatus, также носил прозвище "стеналая птица", которое, как считается, было связано с тем, что их мясо вызывало у людей тошноту.

По словам исследователя Яна ден Хенгста, миф о вкусе мяса додо, вероятно, мог возникнуть в результате неправильного перевода. В своей книге "Додо и научные фантазии: стойкие мифы о жесткой птице" Хенгст исследовал первоисточники из голландских источников, датируемых 1598–1602 годами, чтобы понять, как люди на самом деле отзывались о мясе додо. В них упоминаются моряки, торговцы и капитаны, которые встречали додо во время путешествий на Маврикий.

Отметим, что термин "отвратительный" исторически использовался в качестве доказательства того, что мясо вымершей птицы было неприятным на вкус. Однако по мнению ден Хенгста, термин был вдохновлен голландским выражением de walgch ("рвота"), которое, по словам Хенгста, точнее отражает тошноту, вызванную либо чрезмерным употреблением чего-либо, либо чем-то жестким, а вовсе не отвратительным на вкус.

В отчете адмирала Якоба Корнелиса ван Нека от 1601 года говорится, что додо называли куницами, однако для их приготовления требовалось большое количество времени. Но даже после длительного приготовление мясо оставалось трудным для еды — грудка и желудок были приятными на вкус, однако на острове было значительно больше птиц, которые оказались значительно более приятными на вкус.

По мнению ученых, если бы мясо дронта действительно было настолько отвратительным на вкус, вряд л люди стали бы прилагать много усилий, чтобы поймать и убить додо. В отчетах также рассказывается, как моряки засаливали остатки мяса дронта, чтобы съесть его в пути — едва ли они делали бы это, если бы мясо птиц не пришлось бы им по вкусу.

Предполагается, что миф об отвратительном вкусе мяса додо мог быть связан с ловушкой, возникающей при употреблении в пищу многих видов птицы: чем старше птица, тем жестче ее мясо. До появления человека додо не подвергались нападениям хищников, поэтому вокруг бродили птицы, которые, вероятно, были очень старыми. Вполне возможно, что негативные отзывы исходили от людей, евших додо, которые уже пережили расцвет своей жизни.

