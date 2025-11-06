Если бы динозавры не вымерли, люди попробовали бы их на вкус: насколько съедобна их плоть

Исследователи рассказали о том, насколько съедобным было мясо динозавров и могли ли люди питаться им. Большинство сходятся во мнении, что плоть древних гигантов, вероятно, была довольно вкусной.

За миллиарды лет истории Земля стала домом для невероятного количества животных – некоторые из них давно вымерли, другие все еще процветают. И все же одними из наиболее любопытных животных на планете считаются динозавры, вымершие около 66 миллионов лет тому в результате падения астероида, пишет IFLScience.

С другой стороны, можно сказать, что мы все еще живем в эпоху динозавров. В конце концов, птицы – это динозавры, но они не единственные близкие родственники, на которых можно ссылаться как на аналогов вымерших динозавров.

Динозавры, птицы и крокодилы относятся к архозавриям – кладе "правящих рептилий", состоящей из диапсид с единственными отверстиями на каждой стороне черепа, прямо перед глазами. Вот почему филогенетический брекетинг часто черпает вдохновение у птиц и крокодилов, чтобы судить о том, как могли выглядеть и звучать динозавры. По словам ученых, эти знания можно использовать и для того, чтобы узнать, каковы динозавры были на вкус.

Могут люди есть мясо динозавров?

По словам палеонтолога, профессора Стива Брусатте, он уверен, что мясо динозавров на самом деле было съедобным, а в зависимости от вида, вероятно, довольно вкусным. Ученый не исключает, что некоторые отдельные динозавры были ядовитыми или особенно неприятными на вкус, но в целом современные люди потребляют множество разных животных, поэтому нет оснований полгать, что мы не могли бы есть динозавров. Более того, вероятно, их плоть пришлась бы нам по вкусу.

В современном мире люди регулярно едят птиц и крокодилов ради мяса. При этом есть лишь несколько примеров, когда оно может быть опасным для человека. Например, хохлатый питохуи из Новой Гвинеи, вероятно – одна из самых ядовитых птиц в мире.

Современные динозавры и ядовитые птицы

По словам исследователя и эксперта по птицам Джека Дамбахера, у хохлатых питохуи в перьях распределен нейротоксин стероидного алкалоида. Яд настолько силен, что даже при контакте с птицами могут проявиться симптомы.

Считается, что сначала яд может вызвать покалывание и онемение. В более высоких дозах он может привести к параличу, остановке сердца и смерти. Грамм за граммом это одно из самых токсичных известных природных веществ.

Как же птицы получают столь сильное вещество в свои перья? Все зависит от рациона. В случае с питохуи, птицы поедают жуков, нейротоксин накапливается в их тканях, не оказывая токсического воздействия на птиц, но воздействуя на их пресмыкающихся-хищников, может даже помешать им съесть их яйца.

Еще один пример – жук Choresine pulchra, также известный как ядовитый жук "нанисани", который является тем же самым, что делает ядовитым синешапочного ифрита. Исследования показали, что жуки Choresine потенциально являются прямым источником батрахотоксинов для птиц Новой Гвинеи, тем же путем, которым ядовита печально известная лягушка-дротик.

Каким было бы на вкус мясо динозавра?

И все же, если бы динозавры все еще были живы, каким было бы на вкус их мясо? По словам Брусатте, сегодня самые вкусные животные – это зачастую травоядные, которые в основном питаются травой или листьями, поэтому бронтозавр, трицератопс и стегозавр – все травоядные – могли быть особенно вкусными. Но хищники вроде тираннозавра или велоцираптора, вероятно, были довольно противными на вкус.

