Якби динозаври не вимерли, люди спробували б їх на смак: наскільки їстівна їхня плоть

Дослідники розповіли про те, наскільки їстівним було м'ясо динозаврів і чи могли люди харчуватися ним. Більшість сходяться на думці, що плоть стародавніх гігантів, імовірно, була досить смачною.

За мільярди років історії Земля стала домівкою для неймовірної кількості тварин — деякі з них давно вимерли, інші все ще процвітають. І все ж одними з найцікавіших тварин на планеті вважаються динозаври, які вимерли близько 66 мільйонів років тому внаслідок падіння астероїда, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З іншого боку, можна сказати, що ми все ще живемо в епоху динозаврів. Зрештою, птахи — це динозаври, але вони не єдині близькі родичі, на яких можна посилатися як на аналоги вимерлих динозаврів.

Відео дня

Динозаври, птахи й крокодили відносяться до архозавріїв — скарбниці "правлячих рептилій", що складається з діапсид з єдиними отворами на кожній стороні черепа, прямо перед очима. Ось чому філогенетичний брекетинг часто черпає натхнення у птахів і крокодилів, щоб судити про те, як могли виглядати й звучати динозаври. За словами вчених, ці знання можна використовувати та для того, щоб дізнатися, які динозаври були на смак.

Чи можуть люди їсти м'ясо динозаврів?

За словами палеонтолога, професора Стіва Брусатте, він упевнений, що м'ясо динозаврів насправді було їстівним, а залежно від виду, імовірно, досить смачним. Науковець не виключає, що деякі окремі динозаври були отруйними або особливо неприємними на смак, але загалом сучасні люди споживають безліч різних тварин, тож немає підстав вважати, що ми не могли б їсти динозаврів. Ба більше, ймовірно, їхня плоть припала б нам до смаку.

У сучасному світі люди регулярно їдять птахів і крокодилів заради м'яса. При цьому є лише кілька прикладів, коли воно може бути небезпечним для людини. Наприклад, чубатий пітохуї з Нової Гвінеї, ймовірно, — один із найотруйніших птахів у світі.

Сучасні динозаври та отруйні птахи

За словами дослідника та експерта з птахів Джека Дамбахера, у чубатих пітохуї в пір'ї розподілений нейротоксин стероїдного алкалоїду. Отрута настільки сильна, що навіть під час контакту з птахами можуть проявитися симптоми.

Вважається, що спочатку отрута може спричинити поколювання та оніміння. У вищих дозах вона може призвести до паралічу, зупинки серця та смерті. Грам за грамом це одна з найбільш токсичних відомих природних речовин.

Як же птахи отримують таку сильну речовину у своє пір'я? Усе залежить від раціону. У випадку з пітохуї, птахи поїдають жуків, нейротоксин накопичується в їхніх тканинах, не чинячи токсичного впливу на птахів, але впливаючи на їхніх плазунів-хижаків, може навіть перешкодити їм з'їсти їхні яйця.

Ще один приклад — жук Choresine pulchra, також відомий як отруйний жук "нанісані", який є тим самим, що робить отруйним синьошапочного іфрита. Дослідження показали, що жуки Choresine потенційно є прямим джерелом батрахотоксинів для птахів Нової Гвінеї, тим самим шляхом, яким отруйна сумнозвісна жаба-дротик.

Яким було б на смак м'ясо динозавра?

І все ж, якби динозаври все ще були живі, яким було б на смак їхнє м'ясо? За словами Брусатте, сьогодні найсмачніші тварини — це найчастіше травоїдні, які здебільшого харчуються травою або листям, тому бронтозавр, трицератопс і стегозавр — усі травоїдні — могли бути особливо смачними. Але хижаки на кшталт тиранозавра або велоцираптора, імовірно, були доволі противними на смак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, чи можна створити справжній Парк Юрського періоду.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено точку, де на Землі з'явилися перші динозаври: вчені не можуть до неї підібратися.