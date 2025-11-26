Сотні років м'ясо вимерлого додо вважали огидним — це не правда: яким був його смак

Сотні років вважалося, що м'ясо додо, давно вимерлих птахів, що не літали, було огидним на смак. Однак дослідники вважають, що це, ймовірно, не зовсім відповідає дійсності.

Додо — давно вимерлі птахи середнього розміру, що не літали. Попри те, що люди посприяли вимиранню цього виду, існує думка, що їхнє м'ясо було вельми огидним на смак. Утім, таке твердження вельми дивне, оскільки ніхто з нині живих ніколи не їв додо, пише IFLScience.

Дослідники тепер вважають, що м'ясо додо, ймовірно, не було огидним, а плутанина виникла внаслідок неправильного перекладу. Додо, також відомі науці як Raphus cucullatus, також носили прізвисько "стогнутий птах", яке, як вважається, було пов'язане з тим, що їхнє м'ясо викликало у людей нудоту.

За словами дослідника Яна ден Хенгста, міф про смак м'яса додо, ймовірно, міг виникнути внаслідок неправильного перекладу. У своїй книзі "Додо і наукові фантазії: стійкі міфи про жорсткого птаха" Хенгст досліджував першоджерела з голландських джерел, датованих 1598-1602 роками, щоб зрозуміти, як люди насправді відгукувалися про м'ясо додо. У них згадуються моряки, торговці та капітани, які зустрічали додо під час подорожей на Маврикій.

Зазначимо, що термін "огидний" історично використовувався як доказ того, що м'ясо вимерлої птиці було неприємним на смак. Однак, на думку ден Хенгста, термін був натхненний голландським виразом de walgch ("блювота"), який, за словами Хенгста, точніше відображає нудоту, спричинену або надмірним вживанням чого-небудь, або чимось жорстким, а зовсім не огидним на смак.

У звіті адмірала Якоба Корнеліса ван Нека від 1601 року йдеться про те, що додо називали куницями, однак для їхнього приготування була потрібна велика кількість часу. Але навіть після тривалого приготування м'ясо залишалося важким для вживання в їжу — грудка та шлунок були приємними на смак, проте на острові було значно більше птахів, які виявилися значно приємнішими на смак.

На думку вчених, якби м'ясо дронта дійсно було настільки огидним на смак, навряд чи люди стали б докладати багато зусиль, щоб спіймати й убити додо. У звітах також розповідається, як моряки засолювали залишки м'яса дронта, щоб з'їсти його в дорозі — навряд чи вони робили б це, якби м'ясо птахів не припало б їм до смаку.

Припускають, що міф про огидний смак м'яса додо міг бути пов'язаний із пасткою, яка виникає під час уживання в їжу багатьох видів птаха: що старший птах, то жорсткіше його м'ясо. До появи людини додо не зазнавали нападів хижаків, тому навколо бродили птахи, які, ймовірно, були дуже старими. Цілком можливо, що негативні відгуки надходили від людей, що їли додо, які вже пережили розквіт свого життя.

