Двигался по-собачьи: ученые выяснили, умели ли гигантские тираннозавры плавать

По словам ученых, существуют веские доказательства полагать, что огромные тираннозавры на самом были отличными пловцами. Более того, ученые также считают, что им известно, как именно динозавры делали это.

За миллиарды лет наша планета успела стать домом для огромного количества видов — одними из самых удивительных считаются огромные динозавры, такие как тираннозавр Рекс. Ученые годами пытаются понять, как выглядели, питались и передвигались эти гиганты. Но есть еще один вопрос: умели ли они плавать? У ученых есть веские основания полагать, что тираннозавры на самом деле были весьма искусными пловцами, пишет IFLScience.

Умел ли тираннозавр плавать?

Большинство животных на самом деле умеют плавать в той или иной форме, независимо о того, были ли они приспособлены к передвижению в воде. Таким образом, главный вопрос заключается не в том, мог ли тираннозавр плавать, а как именно он плавал.

В сериале "Доисторическая планета" сэр Дэвид Аттенборо сосредоточился на том, как плавал динозавр — ролик указывает на то, что тираннозавры, вероятно, плавали по-собачьи. Но есть ли в этом доля истины?

Ранее исследователи обнаружили следы, предположительно оставленные когтями двуногого динозавра, подобного тираннозавру, который царапал осадок. Открытие было сделано в бассейне Камерос в Ла-Риохе, Испания. На этом месте были найдены сотни следов, однако некоторые из них были прорезаны следами плавания, что указывает на то, что уровень воды поднялся, заставив динозавров плыть. К слову, похожие следы также были обнаружены в Юте — вероятно, плавание было не такой уж редкостью.

Учитывая вес динозавра в 10 тонн, справедливо подумать, что он, вероятно, едва ли мог плавать. Однако кости гиганта свидетельствуют об обратном: они заполнены пневматическими полостями, которые получали воздух из дыхательной системы — это делает их гораздо более плавучими в воде.

По словам доктора Даррена Нейша, на основании всех этих данных они с коллегами пришли к выводу, что тираннозавр был отличным пловцом.

Как плавали тираннозавры?

Итак, тираннозавры умели плавать, но как именно они двигались в воде? Пневматические кости затрудняли бы тираннозавру плавание под водой. Считается, что спинозавр был искусным пловцом, но его плотные кости тянули его вниз, пока веслообразный хвост выполнял основную работу.

По словам ученых, следует обратиться к некоторым из ближайших ныне живущих родственников тираннозавра, чтобы представить, как он мог выглядеть в воде. Исследователи взглянули на эму: птицы держат голову над водой, одновременно работая ногами. В результате ученые пришли к выводу, что тираннозавры, вероятно, были недалеки от плавания по-собачьи, работая мощными ногами и держа верхнюю часть тела ближе к поверхности.

