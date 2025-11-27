Рухався по-собачому: вчені з'ясували, чи вміли гігантські тиранозаври плавати

За словами вчених, існують вагомі докази вважати, що величезні тиранозаври насправді були чудовими плавцями. Ба більше, вчені також вважають, що їм відомо, як саме динозаври робили це.

За мільярди років наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів — одними з найдивовижніших вважаються величезні динозаври, як-от тиранозавр Рекс. Вчені роками намагаються зрозуміти, який вигляд мали, харчувалися та пересувалися ці гіганти. Але є ще одне питання: чи вміли вони плавати? У вчених є вагомі підстави вважати, що тиранозаври насправді були вельми майстерними плавцями, пише IFLScience.

Чи вмів тиранозавр плавати?

Більшість тварин насправді вміють плавати в тій чи іншій формі, незалежно від того, чи були вони пристосовані до пересування у воді. Таким чином, головне питання полягає не в тому, чи міг тиранозавр плавати, а як саме він плавав.

У серіалі "Доісторична планета" сер Девід Аттенборо зосередився на тому, як плавав динозавр — ролик вказує на те, що тиранозаври, ймовірно, плавали по-собачому. Але чи є в цьому частка істини?

Раніше дослідники виявили сліди, імовірно залишені кігтями двоногого динозавра, подібного до тиранозавра, який дряпав осад. Відкриття було зроблено в басейні Камерос у Ла-Ріосі, Іспанія. На цьому місці було знайдено сотні слідів, проте деякі з них були прорізані слідами плавання, що вказує на те, що рівень води піднявся, змусивши динозаврів плисти. До речі, схожі сліди також було виявлено в Юті — ймовірно, плавання було не такою вже й рідкістю.

Враховуючи вагу динозавра в 10 тонн, справедливо подумати, що він, імовірно, навряд чи міг плавати. Однак кістки гіганта свідчать про протилежне: вони заповнені пневматичними порожнинами, які отримували повітря з дихальної системи — це робить їх набагато більш плавучими у воді.

За словами доктора Даррена Нейша, на підставі всіх цих даних вони з колегами дійшли висновку, що тиранозавр був чудовим плавцем.

Як плавали тиранозаври?

Отже, тиранозаври вміли плавати, але як саме вони рухалися у воді? Пневматичні кістки ускладнювали б тиранозавру плавання під водою. Вважається, що спинозавр був вправним плавцем, але його щільні кістки тягнули його вниз, поки веслоподібний хвіст виконував основну роботу.

За словами вчених, слід звернутися до деяких із найближчих родичів тиранозавра, які живуть нині, щоб уявити, який вигляд він міг мати у воді. Дослідники поглянули на ему: птахи тримають голову над водою, одночасно працюючи ногами. У результаті вчені дійшли висновку, що тиранозаври, ймовірно, були недалекі від плавання по-собачому, працюючи потужними ногами й тримаючи верхню частину тіла ближче до поверхні.

