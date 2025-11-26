Удвічі більше, ніж у людей: учені з'ясували, скільки зубів було в пащі тиранозавра

Дослідники вважають, що паща одного з найбільших і найжорстокіших динозаврів була всіяна десятками зубів. Аналіз також вказує на те, що вони могли досягати в довжину від 19 до 30 сантиметрів.

Минулого року тиранозаври отримали нову класифікацію: моделювання вчених показало, що ці гіганти насправді могли бути на 70% важчими, ніж вважалося раніше, ґрунтуючись на палеонтологічному літописі. Фактично, це вказує на те, що тиранозавр перевершував хижака, якого й так вважали доволі великим, що підкреслює, скільки їжі було потрібно йому, щоб досягти таких розмірів, пише IFLScience.

Вважається, що тиранозаври були активними хижаками, здатними переслідувати або нападати із засідки на здобич, і харчувалися всім, що траплялося їм на очі — трицератопсами, едмонтозаврами та навіть іншими тиранозаврами. Скам'янілий вміст шлунків показав, що тиранозаври з'їдали безліч дитинчат, які були легкою здобиччю, проте в їхньому раціоні були й гіганти.

Скільки зубів було у тиранозаврів?

За словами вчених, вважається, що паща тиранозавра вміщала від 50 до 60 величезних зубів — деякі з них були довшими, ніж у доісторичної акули Otodus megalodon. Учені вважають, що кожен зуб був розміром із банан і сягав у довжину від 19 до 30,5 сантиметра із зазубреними краями.

За словами палеонтолога хребетних з Університету Манітоби, доцента Крістін Брінк, зуби тиранозавра рекса міцніші, ніж в інших дрібних тероподів, і могли витримувати сильніші навантаження. Вони, ймовірно, також були здатні дробити кістки, тоді як більш дрібні види, як вважається, використовували свої зуби для розрізання плоті.

Як змінювалися зуби тиранозавра з віком?

Кількість зубів, які були у тиранозавра впродовж усього його життя, була загадкою для Брінк і його колег під час дослідження, яке вивчало кількість зубів у процесі росту в багатьох видів рептилій. Загальна тенденція полягає в тому, що кількість зубів збільшується з віком, проте був і один виняток: тиранозавр.

Але тепер відомо, що це твердження було випадком помилкової ідентифікації. Донедавна вчені вважали, що в них є молоді особини тиранозавра для вивчення, проте пізніше стало відомо, що скам'янілості належать до зовсім іншого виду: Nanotyrannus. Якщо ця рекласифікація правильна, це означає, що все, що ми, як нам здавалося, знали про тенденції зростання тиранозавра (T. rex), зокрема й кількість зубів, необхідно переглянути.

За словами Брінк, цілком імовірно, що зуби тиранозавра ставали більшими в міру зростання тиранозавра, як і в будь-якої іншої рептилії, проте вчені поки що не знають цього напевно. Рептилії, включно з динозаврами, безперервно змінюють зуби протягом усього життя, тому кожна зміна зубів дає можливість наступному поколінню зубів бути трохи більшим.

