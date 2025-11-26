Вдвое больше, чем у людей: ученые выяснили, сколько зубов было в пасти тираннозавра

Исследователи считают, что пасть одного из самых крупных и жестоких динозавров была усеяна десятками зубов. Анализ также указывает на то, что они могли достигать в длину от 19 до 30 сантиметров.

В прошлом году тираннозавры получили новую классификацию: моделирование ученых показало, что эти гиганты на самом деле могли быть на 70% тяжелее, чем считалось ранее, основываясь на палеонтологической летописи. Фактически, это указывает на то, что тираннозавр превосходил хищника, который и так считался довольно крупным, что подчеркивает, сколько пищи требовалось ему, чтобы достичь таких размеров, пишет IFLScience.

Считается, что тираннозавры были активными хищниками, способными преследовать или нападать из засады на добычу, и питались всем, что попадалось им на глаза — трицератопсами, эдмонтозаврами и даже другими тираннозаврами. Окаменевшее содержимое желудков показало, что тираннозавры съедали множество детенышей, которые являлись легкой добычей, однако в их рационе были и гиганты.

Сколько зубов было у тираннозавров?

По словам ученых, считается, что пасть тираннозавра вмещала от 50 до 60 огромных зубов — некоторые из них были длиннее, чем у доисторической акулы Otodus megalodon. Ученые считают, что каждый зуб был размером с банан и достигал в длину от 19 до 30,5 сантиметра с зазубренными краями.

По словам палеонтолога позвоночных из Университета Манитобы, доцента Кристин Бринк, зубы тираннозавра рекса прочнее, чем у других мелких теропод, и могли выдерживать более сильные нагрузки. Они, вероятно, также были способны дробить кости, тогда как более мелкие виды, как считается, использовали свои зубы для разрезания плоти.

Как менялись зубы тираннозавра с возрастом?

Количество зубов, которые были у тираннозавра на протяжении всей его жизни, представляло собой загадку для Бринк и его коллег в ходе исследования, изучавшего количество зубов в процессе роста у многих видов рептилий. Общая тенденция заключается в том, что количество зубов увеличивается с возрастом, однако было и одно исключение: тираннозавр.

Но теперь известно, что это утверждение было случаем ошибочной идентификации. До недавнего времени ученые считали, что у них есть молодые особи тираннозавра для изучения, однако позже стало известно, что окаменелости относятся к совершенно другому виду: Nanotyrannus. Если эта реклассификация верна, это означает, что все, что мы, как нам казалось, знали о тенденциях роста тираннозавра (T. rex), включая количество зубов, необходимо пересмотреть.

По словам Бринк, вполне вероятно, что зубы тираннозавра становились больше по мере роста тираннозавра, как и у любой другой рептилии, однако ученые пока не знают этого наверняка. Рептилии, включая динозавров, непрерывно меняют зубы на протяжении всей жизни, поэтому каждая смена зубов дает возможность следующему поколению зубов быть немного крупнее.

