Путь к сердцу пингвина лежит через камушек: птицы ищут особенный, чтобы сделать предложение

В жизни пингвинов много забот, но есть место и для романтики. Исследования показывают, что морские птицы делают предложение руки и сердца с помощью идеального камушка.

В Антарктиде пингвины сталкиваются с суровой реальностью: экстремальными температурами, хищниками и поиском пищи. Однако пингвины также известны тем, что строят свои гнезда из гальки: самцы выбирают место для гнезда и начинают строить, чтобы привлечь самку. Если ей в конце концов понравится финальный результат, птицы создадут пару и продолжат строить гнездо вместе. Когда гнездо будет готово, оно может достигать 20 сантиметров в высоту и до 25 сантиметров в ширину, пишет IFLScience.

Исследователи также обнаружили, что самцы могут подбирать камешки и переносят их своей партнерше. Любопытно, что это не только укрепляет их связь, но также и служит отправной точкой для строительства общего гнезда.

Птицы, живущие в теплом климате, могут выбирать из множества веток и листьев, однако у пингвинов выбор материала для строительства гнезда довольно ограничен. Пингвин-родитель может выстилать гнездо мхом и перьями, однако даже галька помогает защитить яйца и птенцов от холодной земли.

Как правило, птенцы вылупляются примерно через 35 дней, а еще через 30 дней молодые пингвины начинают формировать ясли, где все взрослые будут заботиться о детенышах. По словам старшего смотрителя пингвинов в Эдинбургском зоопарке Дона Николла, такое же поведение наблюдается и в неволе.

По словам Николла, весьма любопытно наблюдать за тем, как пингвины выбирают свой любимый камень, находят себе пару и вместе строят гнездо. К слову, пингвины часто возвращаются к одному и тому же гнезду, которое они использовали из года в год.

Соседние генту и пингвины Адели ведут себя несколько более агрессивно, даже таская камешки из чужого гнезда, чтобы улучшить свое и сократить время строительства. Однако менее ловкие пингвины-преступники часто попадаются на месте преступления, что приводит к ссорам.

