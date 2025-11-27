Шлях до серця пінгвіна лежить через камінчик: птахи шукають особливий, щоб освідчитися

У житті пінгвінів багато турбот, але є місце і для романтики. Дослідження показують, що морські птахи роблять пропозицію руки та серця за допомогою ідеального камінчика.

В Антарктиді пінгвіни стикаються з суворою реальністю: екстремальними температурами, хижаками та пошуком їжі. Однак пінгвіни також відомі тим, що будують свої гнізда з гальки: самці обирають місце для гнізда і починають будувати, щоб привабити самку. Якщо їй зрештою сподобається фінальний результат, птахи створять пару і продовжать будувати гніздо разом. Коли гніздо буде готове, воно може досягати 20 сантиметрів заввишки й до 25 сантиметрів завширшки, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Дослідники також виявили, що самці можуть підбирати камінчики та переносять їх своїй партнерці. Цікаво, що це не тільки зміцнює їхній зв'язок, але також і служить відправною точкою для будівництва спільного гнізда.

Птахи, що живуть у теплому кліматі, можуть обирати з безлічі гілок і листя, однак у пінгвінів вибір матеріалу для будівництва гнізда досить обмежений. Пінгвін-батько може вистилати гніздо мохом і пір'ям, проте навіть галька допомагає захистити яйця і пташенят від холодної землі.

Зазвичай пташенята вилуплюються приблизно через 35 днів, а ще через 30 днів молоді пінгвіни починають формувати ясла, де всі дорослі піклуватимуться про дитинчат. За словами старшого доглядача пінгвінів в Единбурзькому зоопарку Дона Ніколла, така ж поведінка спостерігається і в неволі.

За словами Ніколла, вельми цікаво спостерігати за тим, як пінгвіни вибирають свій улюблений камінь, знаходять собі пару і разом будують гніздо. До слова, пінгвіни часто повертаються до одного й того ж гнізда, яке вони використовували з року в рік.

Сусідні генту та пінгвіни Аделі поводяться дещо агресивніше, навіть тягаючи камінчики з чужого гнізда, щоб покращити своє та скоротити час будівництва. Однак менш спритні пінгвіни-злочинці часто попадаються на місці злочину, що призводить до сварок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зняли чорного, як смола, королівського пінгвіна.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії поглянули на світ очима пінгвіна.