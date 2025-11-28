Телескоп NASA впервые "увидел" темную материю: может быть это что-то другое

Ученые считают, что странное гамма-излучение, обнаруженное в центре Млечного Пути, указывает на первое прямое наблюдение неуловимой темной материи. Но для подтверждения этого требуется больше информации.

Астрономы с помощью космического гамма-телескопа NASA Fermi, который изучает гамма-излучение, возможно, обнаружили излучение, связанное с уничтожением частиц темной материи в центре Млечного Пути. Эта загадочная субстанция составляет большую часть материи во Вселенной, но напрямую ее еще никогда не видели. Ученые, включая авторов исследования, опубликованного в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, предупреждают, что для подтверждения этого открытия необходимы дополнительные наблюдения, пишет Live Science.

С одной стороны, авторы исследования говорят, что если их данные подтвердятся, то они впервые в истории "увидели" темную материю, но с другой стороны существуют некоторые неопределенности, не позволяющие с полной уверенностью говорить об этом.

Другие ученые также считают, что необходимо получить больше информации не только из Млечного Пути, но и из других галактик, где гамма-излучение будет иметь схожие свойства.

Например, астрономы обнаружили слишком большое количество гамма-излучения с помощью данных телескопа Fermi еще в 2009 году. Но уже прошло 16 лет, а астрономы продолжают спорить связано ли это гамма-излучение с темной материей, или исходит из более известных источников.

Темная материя не выпускает свет, не поглощает его и не отражает. Считается, что более 80% материи во Вселенной — это темная материя. До сих пор никто не видел ее напрямую, а лишь было обнаружено ее гравитационное влияние на обычную материю. Большинство ученых считают, что темная материя состоит из субатомных частиц, которые не входят в Стандартную модель физики элементарных частиц.

Млечный Путь Фото: SciTechDaily

Авторы исследования предполагают, что темная материя состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц или вимпов. Считается, что вимпы имеют большую массу, чем протоны и практически не взаимодействуют с другими типами материи. Но когда два вимпа сталкиваются, то они уничтожают друг друга с выделением гамма-излучения, предполагают астрономы.

Авторы исследования заявили, что они обнаружили в центре Млечного Пути гамма-излучение, которое соответствует тому, что должно происходить с темной материей, если она состоит из вимпов. В частности, это касается слишком большой энергии излучения.

Но и авторы исследования, и другие ученые говорят, что это излучение проявляется только после удаления фона всех источников энергичных фотонов гамма-излучения, исходящих из Млечного Пути. То есть существует риск, что это излучение может исходить из более традиционных источников.

Авторы открытия говорят, что дополнительные наблюдения могут подтвердить то, что гамма-излучение действительно исходит от частиц темной материи, или же опровергнуть это.

Напоминаем, что физики решили выяснить, ведет ли себя темная материя в космических масштабах, как и обычная материя, или же существует пятая сила природы. О результатах Фокус уже писал.

