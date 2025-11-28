Телескоп NASA вперше "побачив" темну матерію: можливо, це щось інше

Учені вважають, що дивне гамма-випромінювання, виявлене в центрі Чумацького Шляху, вказує на перше пряме спостереження невловимої темної матерії. Але для підтвердження цього потрібно більше інформації.

Астрономи за допомогою космічного гамма-телескопа NASA Fermi, який вивчає гамма-випромінювання, можливо, виявили випромінювання, пов'язане зі знищенням частинок темної матерії в центрі Чумацького Шляху. Ця загадкова субстанція становить більшу частину матерії у Всесвіті, але безпосередньо її ще ніколи не бачили. Вчені, включно з авторами дослідження, опублікованого в журналі Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, попереджають, що для підтвердження цього відкриття необхідні додаткові спостереження, пише Live Science.

З одного боку, автори дослідження кажуть, що якщо їхні дані підтвердяться, то вони вперше в історії "побачили" темну матерію, але, з іншого боку, існують деякі невизначеності, які не дають змоги з повною впевненістю говорити про це.

Інші вчені також вважають, що необхідно отримати більше інформації не тільки з Чумацького Шляху, а й з інших галактик, де гамма-випромінювання матиме схожі властивості.

Наприклад, астрономи виявили занадто велику кількість гамма-випромінювання за допомогою даних телескопа Fermi ще в 2009 році. Але вже минуло 16 років, а астрономи продовжують сперечатися, чи пов'язане це гамма-випромінювання з темною матерією, чи походить з більш відомих джерел.

Темна матерія не випускає світло, не поглинає його і не відбиває. Вважається, що понад 80% матерії у Всесвіті — це темна матерія. Досі ніхто не бачив її безпосередньо, а лише було виявлено її гравітаційний вплив на звичайну матерію. Більшість учених вважають, що темна матерія складається із субатомних частинок, які не входять до Стандартної моделі фізики елементарних частинок.

Чумацький Шлях Фото: SciTechDaily

Автори дослідження припускають, що темна матерія складається зі слабо взаємодіючих масивних частинок або вімпів. Вважається, що вімпи мають більшу масу, ніж протони і практично не взаємодіють з іншими типами матерії. Але коли два вімпа стикаються, то вони знищують один одного з виділенням гамма-випромінювання, припускають астрономи.

Автори дослідження заявили, що вони виявили в центрі Чумацького Шляху гамма-випромінювання, яке відповідає тому, що має відбуватися з темною матерією, якщо вона складається з вімпів. Зокрема, це стосується занадто великої енергії випромінювання.

Але і автори дослідження, і інші вчені кажуть, що це випромінювання проявляється тільки після видалення фону всіх джерел енергійних фотонів гамма-випромінювання, які виходять із Чумацького Шляху. Тобто існує ризик, що це випромінювання може виходити з більш традиційних джерел.

Автори відкриття кажуть, що додаткові спостереження можуть підтвердити те, що гамма-випромінювання дійсно походить від частинок темної матерії, або ж спростувати це.

