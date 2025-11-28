Зелений фрагмент комети зі швидкістю 160 000 км/год вибухнув над США (відео)

Яскравий болід висвітлив небо над Великими озерами і його було видно за сотні кілометрів від місця падіння.

Над Великими озерами в штаті Мічиган (США) вибухнув зелений болід. Так називають дуже яскраві метеори, тобто космічне каміння, що увійшло в атмосферу Землі. Вважається, що цим болідом був фрагмент комети, який вибухнув в атмосфері і згорів у ній, пише Live Science.

23 листопада десятки очевидців повідомили про метеор, який пролетів по небу, перш ніж вибухнути, перетворившись на зелену "вогняну кулю". Камери зафіксували швидкий політ об'єкта і його падіння. Цей болід був помічений у штатах Мічиган, Вісконсин та Індіана, а також на відстані до 550 кілометрів від місця події.

Вчені з NASA відстежили траєкторію польоту метеора за допомогою відеозаписів та інших даних. Об'єкт був помічений на висоті приблизно в 100 км над Великими озерами, потім пролетів зі швидкістю 160 000 км/год і розпався на частини на висоті 74 км.

Вчені вважають, що цей болід не є частиною метеорного потоку Леоніди, через який проходить Земля з 6 по 30 листопада. Метеори цього потоку мають дуже високу швидкість. Вони врізаються в атмосферу Землі на швидкості до 260 000 км/год. Така швидкість часто призводить до появи яскравих болідів.

Вчені з NASA вважають, що цей об'єкт є невеликим фрагментом комети. Більшість комет і метеорів можна побачити неозброєним оком, але для їхнього фотографування потрібне хороше обладнання.

Боліди іноді мають зелений колір через високу концентрацію металів, таких як нікель, тоді як швидші метеори зазвичай мають більш яскраві кольори. Наприклад, натрій надає болідам яскраво-жовтого кольору, а магній — синьо-білого.

Подібні зелені кольори були і в інших болідів. Наприклад, у липні 2022 року зелений болід був помічений над Новою Зеландією, а в листопаді 2022 року ще один впав в озеро Онтаріо. Останній став найменшим астероїдом, коли-небудь зареєстрованим у космосі, його діаметр становив лише 40-60 сантиметрів.

