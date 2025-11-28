Астрономы обнаружили звезду, существование которой не поддается объяснению

Звезда красный гигант, которая находится в одной системе с черной дырой звездной массы, обладает странными характеристиками.

Астрономы воссоздали историю далекого красного гиганта, изучая его едва заметные колебания. Эта звезда, которая является компаньоном черной дыры звездной массы Gaia BH2, показывает противоречивую историю. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет ScienceAlert.

Астрономы изучили так называемые "звездотрясения" на звезде типа красный гигант, которая находится в одной системе с черной дырой звездной массы Gaia BH2. Так же как сейсмическая активность на Земле позволяет заглянуть в недра нашей планеты, "звездотрясения", колебания, заставляющие яркость звезды меняться, раскрывают то, что происходит под ее поверхностью. Таким образом можно изучить состав и температуру звезды.

По словам ученых, эти вибрации рассказали нечто неожиданное об истории красного гиганта.

Первым сюрпризом для ученых стал возраст звезды. Красный гигант имеет в своем составе очень много тяжелых химических элементов, что указывает на то, что эта звезда должна существовать примерно 10 миллиардов лет. Но, когда ученые изучили "звездотрясения" они обнаружили, что звезда существует 5 миллиардов лет. Но этого возраст недостаточно, чтобы звезда имела такой химический состав.

Астрономы говорят, что сочетание относительно молодого возраста звезды и ее химического состава указывает на то, что красный гигант эволюционировал не в изоляции.

Еще одним сюрпризом для астрономов стало то, что звезда делает полный оборот вокруг своей оси за 398 земных дней, а это значительно быстрее, чем должен вращаться красный гигант в таком возрасте. Звезды замедляют вращение с возрастом, теряя угловой момент. Это значит, что-то ускорило вращение красного гиганта.

Астрономы считают, что есть возможное объяснение необычного химического состава и быстрого вращения красного гиганта. Возможно, эта звезда слилась с другой звездой, либо поглотила огромное количество вещества звезды-компаньона, перед тем как она превратилась в черную дыру звездной массы.

Ученые считают, что звезда, возможно получила дополнительную скорость вращения в результате взаимодействия со своим компаньоном, что указывает на сложную историю данной системы. Черная дыра Gaia BH2 называется спящей, ведь она не питается активно своей звездой-компаньоном, поэтому не выпускает рентгеновского излучения.

Астрономы также изучили еще одну спящую черную дыру звездной массы, Gaia BH3, с еще более странной звездой-компаньоном. Теория предсказывала явные колебания, но они не были обнаружены, что говорит о необходимости пересмотра современных моделей звезд с чрезвычайно низким содержанием тяжелых химических элементов.

Будущие наблюдения предоставят более обширные наборы данных, которые могут подтвердить предположения ученых, а также могут показать, имеют ли другие компаньоны спящих черных дыр такое же бурное прошлое.

