Астрономи виявили зірку, існування якої не піддається поясненню

Зірка червоний гігант, яка перебуває в одній системі з чорною дірою зоряної маси, має дивні характеристики.

Астрономи відтворили історію далекого червоного гіганта, вивчаючи його ледь помітні коливання. Ця зірка, яка є компаньйоном чорної діри зоряної маси Gaia BH2, показує суперечливу історію. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише ScienceAlert.

Астрономи вивчили так звані "зоретруси" на зірці типу червоний гігант, що перебуває в одній системі з чорною дірою зоряної маси Gaia BH2. Так само як сейсмічна активність на Землі дає змогу зазирнути в надра нашої планети, "зоряні потрясіння", коливання, що змушують яскравість зірки змінюватися, розкривають те, що відбувається під її поверхнею. Таким чином можна вивчити склад і температуру зірки.

За словами вчених, ці вібрації розповіли щось несподіване про історію червоного гіганта.

Першим сюрпризом для вчених став вік зірки. Червоний гігант має у своєму складі дуже багато важких хімічних елементів, що вказує на те, що ця зірка повинна існувати приблизно 10 мільярдів років. Але, коли вчені вивчили "зоретруси" вони виявили, що зірка існує 5 мільярдів років. Але цього віку недостатньо, щоб зірка мала такий хімічний склад.

Астрономи кажуть, що поєднання відносно молодого віку зірки та її хімічного складу вказує на те, що червоний гігант еволюціонував не в ізоляції.

Ще одним сюрпризом для астрономів стало те, що зірка робить повний оберт навколо своєї осі за 398 земних днів, а це значно швидше, ніж має обертатися червоний гігант у такому віці. Зірки уповільнюють обертання з віком, втрачаючи кутовий момент. Це означає, щось прискорило обертання червоного гіганта.

Астрономи вважають, що є можливе пояснення незвичайного хімічного складу і швидкого обертання червоного гіганта. Можливо, ця зірка злилася з іншою зіркою, або поглинула величезну кількість речовини зірки-компаньйона, перед тим як вона перетворилася на чорну діру зоряної маси.

Вчені вважають, що зірка, можливо, отримала додаткову швидкість обертання внаслідок взаємодії зі своїм компаньйоном, що вказує на складну історію цієї системи. Чорна діра Gaia BH2 називається сплячою, адже вона не живиться активно своєю зіркою-компаньйоном, тому не випускає рентгенівського випромінювання.

Астрономи також вивчили ще одну сплячу чорну діру зоряної маси, Gaia BH3, з ще більш дивною зіркою-компаньйоном. Теорія передбачала явні коливання, але їх не було виявлено, що говорить про необхідність перегляду сучасних моделей зірок із надзвичайно низьким вмістом важких хімічних елементів.

Майбутні спостереження нададуть більші набори даних, які можуть підтвердити припущення вчених, а також можуть показати, чи мають інші компаньйони сплячих чорних дір таке ж бурхливе минуле.

