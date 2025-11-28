Мастера маскировки и обмана: на Земле есть существо, притворяющееся засохшим листом (видео)

Многие животные на планете так или иначе умеют маскироваться, однако род Poltys заслуживает отдельной похвалы. По словам ученых, эти пауки способны притворяться «мертвыми листьями», чтобы обмануть добычу.

Многие животные на Земле — мастера камуфляжа, однако род Poltys особенно преуспели в этом вопросе. Исследователи обнаружили, что эти пауки невероятным образом маскируются под засохшую листву и упавшие веточки, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Poltys — род пауков-кругопрядов, семейство которых известно своей способностью плести спиральные паутины в форме колеса. Известно, что многие виды пауков ведут ночной образ жизни, строя или совершенствуя паутины на закате, чтобы иметь возможность ловить летающих насекомых ночью. Они также часто поедают свои паутины ранним утром.

Відео дня

Исследования показали, что пауки Poltys обладают уникальными анатомическими особенностями, что позволяет им маскироваться под веточки, листья и другую растительность. Пауки устраиваются в определенном месте, сворачиваются в клубки и часами остаются неподвижными.

По словам ученых, это яркий пример эволюции путем естественного отбора. Этот процесс не происходил в одночасье, сопровождаясь резкими изменениями, а лишь небольшими, почти незаметными различиями, такими как слегка более бугристое тело, легкая окраска, сливающаяся с лиственным окружением, и так далее.

В течение поколений особи, которые больше всего напоминали листья, кору или веточки, с большей вероятностью избегали хищников и доживали до размножения, передавая свои гены следующему поколению. Постепенно эти выгодные черты накапливались, что привело к появлению множества маскировок, которые мы видим сегодня у пауков Poltys.

Отметим, что сегодня существуют десятки видов и ученые постоянно обнаруживают новые, обитающие в Африке, Азии и Австралии. Один из таких видов — Poltysidae, также известный как паук-листопад. Тело этих пауков любопытным образом напоминает поразительное сочетание зеленого и коричневого цветов, имитирующих как живые, так и сухие листья. Маскировка настолько детальна, что даже черешок листа, прожилки и текстура листа достоверно воспроизведены.

Другие виды пауков используют другие изобретательные способы оставаться незамеченными в естественной среде обитания.

Напомним, ранее мы писали о том, что пауки на самом деле пришли из океана: найдено доказательство возрастом 500 млн лет.

Ранее Фокус писал о том, что пауки теоретически за год могут съесть всех людей на планете.