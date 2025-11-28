Майстри маскування й обману: на Землі є істота, яка прикидається засохлим листом (відео)

Багато тварин на планеті так чи інакше вміють маскуватися, проте рід Poltys заслуговує на окрему похвалу. За словами вчених, ці павуки здатні прикидатися "мертвим листям", щоб обдурити здобич.

Багато тварин на Землі — майстри камуфляжу, проте рід Poltys особливо досягли успіху в цьому питанні. Дослідники виявили, що ці павуки неймовірним чином маскуються під засохле листя і гілочки, що впали, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Poltys — рід павуків-кругопрядів, сімейство яких відоме своєю здатністю плести спіральні павутини у формі колеса. Відомо, що багато видів павуків ведуть нічний спосіб життя, будуючи або вдосконалюючи павутиння на заході сонця, щоб мати змогу ловити комах, які летять вночі. Вони також часто поїдають свої павутини рано вранці.

Відео дня

Дослідження показали, що павуки Poltys мають унікальні анатомічні особливості, що дає змогу їм маскуватися під гілочки, листя та іншу рослинність. Павуки влаштовуються в певному місці, згортаються в клубки та годинами залишаються нерухомими.

За словами вчених, це яскравий приклад еволюції шляхом природного відбору. Цей процес не відбувався відразу, супроводжуючись різкими змінами, а лише невеликими, майже непомітними відмінностями, як-от дещо горбисте тіло, легке забарвлення, що зливається з листяним оточенням, і так далі.

Протягом поколінь особини, які найбільше нагадували листя, кору або гілочки, з більшою ймовірністю уникали хижаків і доживали до розмноження, передаючи свої гени наступному поколінню. Поступово ці вигідні риси накопичувалися, що призвело до появи безлічі маскувань, які ми бачимо сьогодні у павуків Poltys.

Зазначимо, що сьогодні існують десятки видів і вчені постійно виявляють нові, що мешкають в Африці, Азії та Австралії. Один з таких видів — Poltysidae, також відомий як павук-листопад. Тіло цих павуків цікавим чином нагадує разюче поєднання зеленого і коричневого кольорів, що імітують як живе, так і сухе листя. Маскування настільки детальне, що навіть ніжка листка, прожилки та текстура листа правдиво відтворені.

Інші види павуків використовують інші винахідливі способи залишатися непоміченими в природному середовищі існування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що павуки насправді прийшли з океану: знайдено доказ віком 500 млн років.

Раніше Фокус писав про те, що павуки теоретично за рік можуть з'їсти всіх людей на планеті.